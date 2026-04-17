Patricia Fernández 17 ABR 2026 - 00:44h.

Nagore Robles descubre lo que Ingrid Betancor ha dicho sobre su actitud con ella a Gerard Arias

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Unas palabras de Ingrid Betancor sobre Nagore Robles que le decía a Gerard Arias en la playa y que la superviviente podía escuchar en la palapa durante la gala de 'Supervivientes 2026', hacían que esto acabase en un tenso momento entre ambas.

"Puede ser que la personalidad de Nagore me imponga, con ella no salto", comentaba Ingrid a Gerard sobre la actitud que tiene en ocasiones con Nagore y esto lo escuchaba ella en la palapa y reaccionaba: "Es verdad que puedo ser muy vehemente, pero siempre que alguien me venga con ese tono, siempre he tenido una conversación y tranquila entre las dos. Si temes decirme algo será que te guardas cosas y no vas tan de frente".

Ingrid explicaba que cuando tienen diferentes opiniones Nagore "es más tajante en decir las cosas" y esta no dudaba en responder con un zasca: "No, es que tú eres muy pesada". Pero Ingrid cree que hay otras personas que también repiten las cosas y no se les dice nada, como que "cree en la organización y en el trabajo en equipo" y no en decidir ella las cosas.

Pero Nagore se mostraba completamente en desacuerdo con esto: "Tú crees en tu organización, quieres llevar tú la batuta, lo que pasa que ha llegado otra batuta y chocamos. Solo cedes cuando hay una votación y no gana tu idea".

Gerard Arias opinaba sobre lo que estaban hablando ambas: "Ingrid no se calla de nadie y lo que le diga Nagore se lo calla". Y ante explicaciones, Nagore saltaba: "No inventes Gerard, te gusta inventar y edulcorar las ensaladas".

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