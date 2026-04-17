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Enfrentamientos

El tensísimo momento entre Ingrid Betancor y Nagore Robles: "No vas tan de frente, eres muy pesada"

El tensísimo momento entre Ingrid Betancor y Nagore Robles: "No vas tan de frente, eres muy pesada"
Tensión entre Nagore Robles e Ingrid Betancor en la palapa de 'Supervivientes 2026'.. Telecinco.es
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Unas palabras de Ingrid Betancor sobre Nagore Robles que le decía a Gerard Arias en la playa y que la superviviente podía escuchar en la palapa durante la gala de 'Supervivientes 2026', hacían que esto acabase en un tenso momento entre ambas.

"Puede ser que la personalidad de Nagore me imponga, con ella no salto", comentaba Ingrid a Gerard sobre la actitud que tiene en ocasiones con Nagore y esto lo escuchaba ella en la palapa y reaccionaba: "Es verdad que puedo ser muy vehemente, pero siempre que alguien me venga con ese tono, siempre he tenido una conversación y tranquila entre las dos. Si temes decirme algo será que te guardas cosas y no vas tan de frente".

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Ingrid explicaba que cuando tienen diferentes opiniones Nagore "es más tajante en decir las cosas" y esta no dudaba en responder con un zasca: "No, es que tú eres muy pesada". Pero Ingrid cree que hay otras personas que también repiten las cosas y no se les dice nada, como que "cree en la organización y en el trabajo en equipo" y no en decidir ella las cosas.

Pero Nagore se mostraba completamente en desacuerdo con esto: "Tú crees en tu organización, quieres llevar tú la batuta, lo que pasa que ha llegado otra batuta y chocamos. Solo cedes cuando hay una votación y no gana tu idea".

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Gerard Arias opinaba sobre lo que estaban hablando ambas: "Ingrid no se calla de nadie y lo que le diga Nagore se lo calla". Y ante explicaciones, Nagore saltaba: "No inventes Gerard, te gusta inventar y edulcorar las ensaladas".

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