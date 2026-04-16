Supervivientes 16 ABR 2026 - 23:05h.

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La tensión y las prisas han jugado una mala pasada a los concursantes de 'Supervivientes' durante uno de los momentos más críticos de la aventura: el esperado cambio de localización. Lo que prometía ser una “mudanza exprés” se convirtió en un auténtico caos por un error que pudo costarles caro.

Todo comenzó cuando 'Playa Derrota' ha tenido que recoger todas sus pertenencias y abandonar su hogar para trasladarse a una nueva playa. Para ello, disponían únicamente de 90 segundos para recoger todo, incluyendo uno de los bienes más preciados: el fuego: “Todo a la barca. Lo que no esté en la barca, se quedará aquí”, decía Jorge Javier. Sin embargo, los nervios y la presión del tiempo jugaron en contra de los supervivientes.

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"Nos hemos confundido de barca"

En plena recogida frenética, los concursantes cometieron un error clave: confundieron la barca en la que debían cargar sus pertenencias. Mientras creían estar cumpliendo correctamente la misión, estaban utilizando una embarcación equivocada. No fue hasta el final, cuando el tiempo ya había terminado, que se dieron cuenta del fallo: “Nos hemos confundido de barca”, reconocían entre la incredulidad y la frustración.

Este descuido ha supuesto una pérdida importante de recursos para los concursantes, que ahora deberán afrontar su nueva etapa en condiciones aún más complicadas. La escena dejó además un comentario revelador desde el equipo del programa: “Lo he estado avisando”, evidenciando que el error pudo haberse evitado.

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"Jorge, no tengo nada mío"

En 'Playa Victoria' han tenido peor suerte pues, Gerard y Aratz se han quedado sin su saco porque se han ocupado de recoger el fuego, que tampoco han podido meter en la barca cuando se acabó el tiempo, lo que ha supuesto una queja de ambos concursantes a Jorge Javier: "Lo he estado avisando todo el minuto y medio. Lo que no esté en la barca, se queda", decía el presentador. Por su parte, Gerard decía: "Jorge, no tengo nada mío".

La reacción de los concursantes a las nuevas playas

A la llegada de ‘Playa Derrota’ a su nueva localización, los concursantes de este equipo se ha quedo en shock al ver las condiciones de su nueva playa, en la que tendrán que convivir y sobrevivir durante las próximas semanas: “Es enana, esto sí que es derrota”, decían al llegar.

Por su parte, desesperados tras haber perdido la mayoría de sus pertenencias y útiles durante la mudanza exprés de su playa, los supervivientes de ‘Playa Victoria’ han descubierto su nueva localización, la mejor de las dos nuevas localizaciones, por la que tendrán que luchar para mantenerla.