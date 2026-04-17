Antía Troncoso 17 ABR 2026 - 01:37h.

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¡Marisa Jara regresa a ‘Supervivientes’! Dispuesta a revolucionarlo todo y con una gran misión, la exconcursante ha vuelto esta noche al programa, donde se ha reencontrado con sus excompañeros y con sus dos archienemigos, Jaime Astrain e Ingrid Betancor, con los que ha vivido un momento lleno de tensión y dardos cruzados. ¡No te lo pierdas!

Tal y como adelantaba el pasado martes Ion Aramendi en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, una mujer “muy famosa” iba a llegar a los Cayos Cochinos. En la gala de hoy, con Jorge Javier, hemos descubierto su identidad. Se trataba, nada más y nada menos, que de la exconcursante: Marisa Jara. Con muchas ganas y gran ilusión por esta nueva oportunidad, la modelo le ha contado al presentador su objetivo en este especial regreso antes de reunirse con sus excompañeros:

"Me apetece disfrutar de la playa y hacer cosas que no puede hacer antes, como pescar, que no se me ha permitido". Unas palabras que han llamado la atención al presentador, que inmediatamente le preguntaba a quienes se refería. "A Ingrid y suavón (apodo que le puso a Jaime Astrain)", ha respondido ella, que seguidamente ha explicado sobre Jaime: "Me hizo convivencia insoportable y, cuando llegue a casa y vi los vídeos, estaba negra".

El reencuentro lleno de dardos cruzados entre Marisa y Jaime

Instantes más tarde, Marisa Jara ha entrado en la palapa donde se reencontraba con sus compañeros, quienes se quedaban con la boca abierta al volverla a ver en la palapa con ellos. Jorge le ha preguntado a la modelo cómo veía a Jaime y esta ha respondido con un dardo: "No lo veo muy bien, creo que estará fastidiado, pero también le digo que yo también estuve fastidiada y no me ayudó mucho". Aunque, añadía: "No quiero ser rencorosa".

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La misión de Marisa Jara en su regreso a 'Supervivientes'

Tras esto, María Lamela le ha desvelado a Marisa Jara la importante misión con la que entra al concurso: "Te incorporas a la aventura como fantasma del pasado con una importantísima misión: cumplir con todas tus cuentas pendientes en Honduras". Y es que durante su primer paso por los Cayos Cochinos, aunque superó muchos de sus miedos, no consiguió cumplir ninguno de los desafíos relacionados con la supervivencia.

"Nos pescaste, no hiciste fuego y no he implicaste en la mayor parte de las tareas de la playa", ha detallado María Lamela. Sin embargo, en esta segunda oportunidad esto pude cambiar. "Será ahora cuando tengas la oportunidad de hacerlo y, a cambio, podrás lograr recompensas para ella y sus compañeros". No obstante, Lamela le ha advertido: "De no conseguirlo, tanto tú como el resto sufrirá sus penitencias".