Ana Carrillo 17 ABR 2026 - 16:41h.

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Dulceida ha pasado 24 horas en los Cayos Cochinos viviendo la experiencia de 'Supervivientes 2026', que ha definido como "increíble", en compañía de su mujer, Alba Paul, con la que ha tenido tiempo hasta de aprender a pescar. En Instagram ha compartido un vídeo con las imágenes de detrás de cámaras de su visita a Honduras: "Solo espero que se haya quedado con mucha fuerza, con ese chute de energía que tanto necesitaba. Yo me voy a casa feliz por todo lo vivido… y a la vez triste, porque ya la echo de menos otra vez".

En su vídeo se puede ver que tuvo que coger la lancha junto al resto del equipo para llegar hasta los Cayos y que pudo visitar la Palapa a solas, algo que le hizo mucha ilusión. También se ven los instantes previos y posteriores a su salto del helicóptero, que le permitió reencontrarse con su pareja: "Estoy muy orgullosa de nosotras, de lo que somos y de cómo, después de casi 12 años, nuestras miradas siguen estando igual de enamoradas. Tenía unas ganas inmensas de verla. Sentí que mi abrazo la protegía, aunque solo fuera por un ratito".

"Dormimos en cucharita toda la noche abrazadas viendo las estrellas, pero dormimos muy poco porque es lo más incómodo del planeta, es como dormir en una roca aunque sea arena", ha recordado en sus stories la influencer, que también ha explicado que pudo ver cómo realizan las tareas de su día a día, como abrir cocos o pelar almendras.

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Al pasar tiempo con los compañeros de su mujer, ha confirmado que le parecen "maravillosos" y que se ha llevado especialmente bien con Alvar Seguí, Ivonne Reyes y José Manuel Soto: "Están llenos de energía bonita y positiva, son almas bonitas, flipé y me quedé tranquila de que tuviera una familia así, me lo pasé muy bien y la despedida fue un drama porque no me quería ir".