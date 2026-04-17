Inédito | Claudia y Almudena se enfrentan a gritos en 'Playa Derrota' por la comida: "No me hables"

Supervivientes 17 ABR 2026 - 15:48h.

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Claudia y Almudena han protagonizado la última gran bronca de 'Playa Derrota'. Las concursantes se han enfrentado a gritos delante de sus compañeros a causa del reparto de la comida. Almudena se encontraba seleccionando los trozos de macedonia que le correspondían a cada compañero cuando Claudia entraba en escena.

La mallorquina consideraba que su compañera no estaba haciendo bien el reparto porque había puesto en un coco cinco trozos y en otro seis. Almudena, que estaba muy tranquila encargándose del reparto, estallaba contra su compañera y decidía dejar la tarea: "Mira tía, hazlo tú, lo que no puede ser es estar haciendo algo y tener a una persona encima mirándote, a mí me da igual si como un trozo menos".

Claudia, que no entendía que su compañera estallase de esa manera, le intentaba explicar que el reparto debía ser lo más equitativo posible porque todos debían comer lo mismo. Para no continuar con la discusión, Claudia decidía dejar a su compañera con la palabra en la boca y abandonar ese trozo de playa: "No voy a discutir contigo, Almudena no me hables".

Una bronca entre Claudia y Borja deja a Almudena dividida

En 'Playa Derrota' se desataba durante la última gala un nuevo enfrentamiento cuando Ingrid mencionaba que le había caído "una caca", un dato que Claudia aprovechaba para comentar que todos sus compañeros le parecen "unos guarros".

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Borja, al escuchar a Claudia, no dudaba en intervenir y preguntaba a la de Mallorca cuándo había sido la última vez que limpió la cocina, un comentario que hacía saltar a la de 'La isla de las tentaciones': "Borja, he recogido tres veces. Si quieres me pongo ahora también para que tú lo tengas limpio cuando soy yo la que está limpiando lo de todo el mundo". Jorge Javier lanzaba entonces una pregunta a Almudena: "Hay una persona que está sufriendo muchísimo que yo creo que se siente vilipendiada ¿Qué sientes?". Almudena respondía con sinceridad: "No considero que sea un guarro, es desordenado".