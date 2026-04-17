Supervivientes 17 ABR 2026 - 16:08h.

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El regreso de ‘El Caballo de Troya’, uno de los juegos más complicados y espectaculares del formato que integrará una nueva entrega de ‘La Batalla de Titanes’ con los dilemas más incómodos de la edición; la revelación a Gerard de su condición de nominado después de que Alvar hiciera uso del privilegio de su Tridente Dorado; la visita sorpresa de la madre de Ingrid en un momento anímico difícil para la concursante; y los primeros días de convivencia en las nuevas playas, con duras condiciones para el propio Gerard y Aratz después de perder todas sus pertenencias, formarán parte de la nueva gala de ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que Sandra Barneda y María Lamela conducirán este domingo 19 de abril a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Una barbacoa será la recompensa para los dos mejores participantes de ‘La Batalla de Titanes’; sin embargo, tendrán que hacer frente también a ‘Los Dilemas de los Dioses’, que dificultarán su disfrute: tendrán que elegir quién se sienta a comer y quién se encarga de cocinar y servir, mientras ven vídeos sobre las situaciones más destacadas de su convivencia.

Por último, el programa abordará cómo está siendo la vuelta de Marisa Jara a los cayos como fantasma del pasado, cómo se está adaptando a las condiciones de la aventura y cómo está haciendo frente a las misiones encomendadas.