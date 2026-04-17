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'Supervivientes 2026': Gala 7 (16/04/26), completa

Gala 7 Supervivientes 2026 Gala 7
Jaime Astrain y Toni Elías esperan la decisión final de la audiencia en 'Supervivientes'. telecinco.es
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La irrupción en los Cayos Cochinos de una misteriosa mujer muy famosa con una misión concreta; la mudanza exprés y por sorpresa de los supervivientes, que trastocará su estabilidad y sus rutinas; la expulsión de Alba, Jaime o Toni; y nuevos juegos de localización y de líder, formarán parte de la séptima gala de ‘Supervivientes 2026’.

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