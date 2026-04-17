'Supervivientes 2026': Gala 7 (16/04/26), completa

Supervivientes 17 ABR 2026 - 08:19h.

Compartir







La irrupción en los Cayos Cochinos de una misteriosa mujer muy famosa con una misión concreta; la mudanza exprés y por sorpresa de los supervivientes, que trastocará su estabilidad y sus rutinas; la expulsión de Alba, Jaime o Toni; y nuevos juegos de localización y de líder, formarán parte de la séptima gala de ‘Supervivientes 2026’.