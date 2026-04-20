Antía Troncoso 20 ABR 2026 - 00:44h.

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Como cada domingo, esta semana los supervivientes han vivido una nueva 'Batalla de Titanes', aunque en esta ocasión han luchado por la mayor y más ansiada recompensa: una exquisita barbacoa. Para lograr tan preciado premio, los concursantes se han tenido que enfrentar a dos nuevos juegos. El segundo de ellos, 'El camino de Nemea', ha provocado una gran desesperación en Maica debido a un inesperado contratiempo que ha hecho que se viniese abajo.

Antes de enfrentarse al último y decisivo juego de la noche, las dos dos equipos, que han sido reconfigurados esta misma noche, se han visto las caras en el clásico juego de 'Supervivientes', 'El caballo de Troya'. Los primeros en participar han sido los concursantes de 'Playa Victoria' que, bajo un calor extremo, han demostrado una gran coordinación.

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En el turno de 'Playa Derrota', Maica Benedicto ha terminado tomando las riendas de su equipo, guiándolos hasta la victoria tras conseguir completar la prueba en un menor tiempo que el equipo contrario. Victoria por la cual se han clasificado en el segundo juego de la noche, 'El camino de Nemea', un juego en el que debían colocar a ciegas unas piezas en el orden correcto.

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Maica se derrumba tras sufrir un contratiempo en la prueba

Era en este segundo juego cuando Maica Benedicto ha sufrido un percance con una de las piezas que ha hecho que derrumbase. Y es que la concursante ha empezado la prueba demostrando una gran destreza a la hora de colocar las piezas en el orden correspondiente, sin embargo, en un momento dado, algo inesperado le ha sucedido:

"¡Se me ha partido una pieza!", ha exclamado Maica al borde del llanto. "Tranquila, que te la cambiamos", le ha tranquilizado María Lamela. Sin embargo, la concursante no ha encontrado consuelo en las palabras de Lamela y totalmente derrumbada ha dicho: "¡Ya no se que orden llevaba!", antes de lanzar una suplica: "Jolín, de verdad, ¿por qué tengo esta suerte? ¡Señor, ayúdame!".

Pese a que inmediatamente, María Lamela le ha dado una nueva pieza a la concursante, esta no ha conseguido recuperar el tiempo perdido y, finalmente, ha sido Gerard el ganador de 'La Batalla de Titanes', enfrentándose momentos después a un gran dilema que ha provocado el caos total entre todos los concursantes.