Antía Troncoso 19 ABR 2026 - 22:14h.

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En la parte previa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' en Mediaset Infinity, antes de la emisión en directo, los colaboradores han hablado sobre la amistad de Claudia Chacón y Almudena Porras. Una unión que parecía indestructible, pero que en los últimos días se ha tensado. ¿Están nerviosas por la nominación? Marta Peñate ha dado su opinión, la cual ha hecho que Sandra Barneda lanzase un comentario que ha desatado las risas en el plató.

Mientras que los defensores de Claudia y Almudena han coincidido en que las concursantes arreglarán rápido sus diferencias porque "se adoran", Marta Peñate no opina lo mismo y, además, a diferencia de lo que le ha recriminado Claudia a Almudena, la colaboradora no piensa que la de Mallorca sea la que más da en esa amistad: "Yo he visto a Almudena, que Claudia a veces se ha pasado de frenada, y ella siempre la ha cubierto".

El divertido comentario de Sandra Barneda a Marta Peñate

Tras las palabras de Marta Peñate, Andrea, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 9' y amiga de ambas concursantes, ha señalado: "Creo que son problemas de convivencia, es muy difícil. Si en un viaje con amigas ya te peleas en una semana, ahí más todavía". A lo que Marta ha señalado: "Te peleas tú, ¿eh?".

"Yo soy un mujer que todo el mundo me aguanta y me parece extraño que se discuta", ha explicado Marta Peñate. Unas palabras que no han pasado desapercibidas por la presentadora, que no tardaba en lanzar un comentario al respecto: "Me imagino a Marta en un 'trip road' con amigas y creo que te dejan en la primera gasolinera". Lo que ha provocado las carcajadas en el plató, incluso, de la propia Marta.