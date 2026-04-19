Antía Troncoso 19 ABR 2026 - 22:57h.

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Nada más comenzar la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', María Lamela ha hecho un importante anuncio a los supervivientes: Esta noche, viviríamos una nueva reconfiguración de los equipos. Una decisión que ha quedado en manos de Alba Paul y Aratz Lakuntza, líderes de sus respectivas playas. ¿Cómo han quedado los nuevos grupos? ¡Descúbrelo en esta noticia!

Junto a Alba y Aratz, María Lamela le comunicaba a los concursantes la importante misión que tenían que tomar: "Tras la marcha de Jaime, ha llegado el momento de repartir nuevos equipos". Pero antes, para saber quién de los dos iba comenzar eligiendo, Lamela les ha explicado que debían elegir a ciegas un tridente, quien sacase el de color dorado comenzaría a formar los equipos.

Los nuevos equipos de 'Supervivientes 2026'

La suerte ha estado de lado de Alba Paul, que tras sacar el tridente dorado, ha comenzado a formar los equipos, eligiendo a la primera persona que quería que le acompañase en 'Playa Victoria'. Se trataba de Alvar. Una decisión que tomaba tras pronunciar las siguientes palabras: "Llevo pocos días conviviendo con él, pero creo que es fundamental para un equipo".

Seguidamente, Aratz ha elegido al concursante que, sí o sí, quería que estuviese en su grupo: "Llevo poco conviviendo con él, pero me ha demostrado muchísimo compañerismo, convivencia y todo", ha dicho el del País Vasco antes de dar el nombre de su primer elegido: Gerard.

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Poco a poco, se han ido formando los equipos. Tras Alvar, Alba ha elegido a Nagore, Darío, Ivonne e Ingrid, mientras que Aratz ha seleccionado a Borja y Soto. Momento, en el que Sandra Barneda ha hecho un comentario: "De momento no hay mujeres en el grupo de Aratz". No obstante, instantes después, el vasco elegía a la primera mujer en formar parte de su grupo, Maica Benedicto. Tras esto, ha elegido a Toni.

Almudena y Borja, separados de nuevo en 'Supervivientes'

Almudena Porras y Claudia Chacón, han sido las últimas supervivientes en ser elegidos. Alba decidió quedarse con Almudena, separándola nuevamente de Darío, que se encuentra en el nuevo grupo de 'Playa Derrota' formado por Aratz. También, con su decisión, la concursante ha dividido a Claudia de su amiga, Almudena.

"La decisión de Alba ha separado a Almudena y Borja", ha comentado Sandra Barneda. Asimismo, la presentadora, muy sorprendida por las decisiones de los concursantes, no ha dudado en señalar lo siguiente: "Perdón que me meta, pero han dejado penúltima a Almudena y recuerdo ha sido dos veces líder".