Antía Troncoso 19 ABR 2026 - 23:57h.

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Marisa Jara se ha llevado una gran decepción con algunos de sus compañeros. La exconcursante se ha sincerado en 'Supervivientes: Conexión Honduras', con Sandra Barneda, y ha contado con lujo de detalles cómo están siendo sus primeras horas en su regreso a los Cayos Cochinos, después de que en la pasada gala del jueves se reencontrase con el resto de concursantes en su vuelta al concurso como 'fantasma del pasado'

La modelo ha regresado de visita, pero, tal y como le desveló María Lamela, lo hacía con una misión de gran importancia y que debía conseguir sino quería que tanto ella como el resto de los supervivientes sufriesen las consecuencias: Cumplir con todas tus cuentas pendientes en Honduras. "Nos pescaste, no hiciste fuego y no he implicaste en la mayor parte de las tareas de la playa. Será ahora cuando tengas la oportunidad de hacerlo", le comunicó Lamela.

Marisa Jara, muy indignada con sus compañeros: "No se me ofreció nada"

En estas primeras 24 horas desde su gran regreso a 'Supervivientes', la modelo ha comenzado a cumplir con su misión. La primera de ellas, recoger 200 almendras, un reto que ha aceptado con agrado y con una sonrisa. Pero, en este corto periodo de tiempo desde que volvió a los Cayos Cochinos, a la modelo también le ha dado tiempo a tener algún que otro roce.

En especial, con los compañeros de 'Playa Victoria', con los que Marisa Jara se decepcionó mucho cuando le negaron comida, hasta el punto de que terminó amenazando con rendirse con su reto, lo que tendría consecuencias negativas para todos: "Cuando vine no me sentí muy querida, no se me ofreció nada. Yo les dije que si me daban de comer y a Darío se le ocurre decirme que para que me de de comer tengo que ir a por leña. Me enfadé muchísimo".

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En especial, Marisa Jara se ha molestado mucho con Darío, del que le ha sorprendido su cambió de actitud respecto a cuando ella aún concursaba: "Creo que a los invitados hay que tratarlos bien y Darío no ha sido muy caballero".