Pedro Jiménez 20 ABR 2026 - 22:59h.

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En plena fiesta de 'Villa Montaña', la 'luz de la tentación' ha estallado y la imagen de Leila se ha reproducido en el televisor, lo que se ha traducido en la peor de las noticias para Atamán: su pareja 'había caído en la tentación' (sin saber concretamente qué límites había infringido) y las dudas no han tardado en aparecerle. De hecho, el canario ha estallado como nunca y el apoyo de sus compañeros no ha sido suficiente para evitar que se rompiera, atravesando su peor momento desde que comenzó su aventura en República Dominicana.