Giovanna González y Adriana Dorronsoro confiesan para qué utilizarían ellas los collares negros en 'La isla de las tentaciones 10'

¿Dónde empieza una infidelidad? El debate que llega con 'La isla de las tentaciones 10'

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La décima edición de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado presentándonos como es habitual a las parejas protagonistas de esta temporada: Ainhoa y Álex, José y Nerea, Luis y Julia, Atamán y Leila, y Christian y Mar. Todas ellas tendrán que sobrevivir a su máxima tentación: los solteros y solteras de 'Villa Montaña' y 'Villa Deseo'.

La pareja que abandonará 'La isla de las tentaciones 10'

Desde su separación, las parejas ya están viviendo de primera mano que en este reality todo puede pasar y que la alarma de la tentación pondrá a prueba no solo su confianza, sino también su paciencia. En esta temporada hay varias novedades, no solo la mencionada nueva villa tan lujosa como lo era 'Villa Playa', sino también los collares negros que, según Sandra Barneda, podrán proteger las relaciones.

Además, debido al comportamiento de algunos de ellos saltándose las normas y no obedeciendo las indicaciones de la presentadora, la organización ha decidido que una de las parejas debe abandona República Dominicana, ¿quiénes serán los elegidos?

Nuestras expertas en actualidad, prensa del corazón y realities, Giovanna González y Adriana Dorronsoro han apostado por dos parejas que tienen todas las "papeletas" para ser los expulsados. "La veo un poco afectada, creo que tiene un pronto demasiado fuerte y creo que puede abandonar ella antes", señala Adriana. "Están en la cuerda floja, desde el primer momento les hemos visto con dudas", apuntó también Giovanna. ¡Dale al play para

Los collares negros, la gran novedad de esta edición

Una de las novedades con las que nos han sorprendido en esta nueva entrega son los collares negros que ayudan a las parejas a proteger su relación, pero ¿de qué manera lo usaran los protagonistas de esta edición? "Yo si pudiese poner un collar negro diría: 'que nadie se acerque a mi chico'", bromea Giovanna. Pero la colaboradora sabe que eso es imposible en este reality, así que ha decidido ser "realista" y lo utilizaría para que no "hubiese ningún juego de contacto".

"Será una manera de que se puedan encontrar, hablar las cosas y proteger un poco lo que tienen antes de que caigan en la tentación", apuntó Adriana.

El soltero VIP y amigo que mandaría Montoya a ‘La isla de las tentaciones 10’: “Que espabile”

El gran protagonista de 'La isla de las tentaciones 8', José Carlos Montoya, ha confesado que le gustaría que un amigo suyo que recientemente se ha quedado soltero fuese como soltero VIP a 'La isla de las tentaciones'. El sevillano considera que a su colega le ha llegado ya la hora de "espabilar" y la mejor forma es yendo a encontrar el amor al mismo reality con el que fue con su pareja. ¿Te imaginas de quién se trata? ¡Dale al play!