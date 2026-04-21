¿Cocinar para el rival o pasar hambre? Los colaboradores señalan a sus equipos favoritos

telecinco.es 21 ABR 2026 - 21:00h.

Los colaboradores analizan las ventajas del cambio de equipo y el dilema de la comida que ocurrió el pasado domingo

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Los últimos dilemas en 'Supervivientes' han puesto a los concursantes entre la espada y la pared, generando un gran debate entre las playas y en los colaboradores. Ante el dilema de Gerard de tener que elegir a algunos compañeros para disfrutar de un banquete, mientras los otros tenían que cocinarles, las opiniones del plató chocan.

Para Adriana Dorronsoro el peor castigo no es el estómago vacío, sino el golpe al orgullo: puedes apartar la vista de la comida, "pero tener que cocinar y servir al enemigo es durísimo". Sin embargo, Pepe del Real prefiere tirar de picardía y se proclama el chef estrella del formato porque, tirando de refranero, tiene clarísimo que "el que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte".

El dominio de Playa Victoria y el factor mental

El último intercambio de playas ha dejado a la audiencia y a los expertos con la mosca detrás de la oreja y la mayoría coincide en que el grupo Victoria ha salido claramente ganando en el reparto. Aunque advierten de que el músculo no garantiza la supervivencia: "Que les hagan pensar un poquito, que ahí es donde se ve quién es más estratega e inteligente", apostando por las pruebas de puzles y habilidades para equilibrar las fuerzas.

A la hora de elegir bando, la balanza se inclina sin dudarlo hacía Playa Victoria. Adriana se declara fan incondicional de este equipo por Ivonne y Alvar. Julen Pereira también se suma a esta playa, aunque echa de menos a los de la otra orilla como Maica o Gerard. Pepe comparte la apuesta, aunque no duda en lanzar un pequeño dardo a Alvar reconociendo que, a veces, puede ser "un poco chapas".

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La bomba de Alexia Rivas: nace el "bonsái maligno"

Si hay algo que tiene a los colaboradores en espera constante y ansias es la unificación. La mayoría suplican que los grupos se fusionen ya para que estallen las tramas de una vez por todas, aunque la única que frena esta euforia es Marta López que prefiere estirar la situación actual porque "aún son muchos".

Pero ha sido Alexia Rivas quien ha soltado la gran bomba del debate al crear una lista negra de concursantes. La colaboradora se ha quedado a gusto bautizando a varios participantes como "los bonsáis": perfiles que adornan, pero que no crecen ni dan juego, incluso ha catalogado a uno como "bonsái maligno".

Si quieres descubrir quiénes se han ganado ese implacable apodo, dale play al vídeo y no te pierdas todas las reflexiones.