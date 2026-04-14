Los colaboradores y la audiencia se mojan sobre quién debe ganar ‘Supervivientes’: “Ha roto con tabúes”

Colaboradores del programa y espectadores se mojan en exclusiva para esta web y señalan a sus favoritos para ganar ‘Supervivientes’, dejando claro que la edición está más abierta —y dividida— que nunca, ¡dale play!

Los colaboradores señalan al superviviente que mueve los hilos en Honduras desde la sombra: “Menea el avispero”

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La sexta gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' llega este martes con una noche clave en Honduras: la visita de Dulceida a los Cayos para reencontrarse con Alba, nuevos dilemas extremos y un juego de recompensa que promete poner al límite a los concursantes.

Pero mientras todo eso ocurre en la isla, fuera del reality hay otra gran pregunta que ya divide a todos: ¿quién es el favorito para ganar esta edición? En esta web hemos salido a la calle y también hemos hablado con colaboradores del programa para comprobarlo… y lo hemos reunido en un mismo vídeo exclusivo.

Colaboradores y audiencia se mojan: favoritos, sorpresas y división

En el vídeo que encabeza esta noticia, rostros como Irene Rosales, Adriana Dorronsoro, Pepe del Real o Alexia Rivas eligen a sus favoritos… pero no lo hacen solos. Sus opiniones se mezclan con las de la audiencia, generando un contraste muy llamativo: hay nombres que se repiten, otros que dividen y alguno que gana fuerza precisamente por lo inesperado.

Sin hacer spoiler: hay un concursante que convence tanto a colaboradores como al público… y otro que destaca más por lo que provoca que por su supervivencia. El vídeo deja además una conclusión clara: en ‘Supervivientes’, no todo depende de las pruebas.

¿Coincidirá con el tuyo? Dale play para comprobarlo.

¿Fuerza, equilibrio o resistencia? Así se ven en ‘Supervivientes’

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En este segundo vídeo, el foco cambia completamente y la pregunta es otra: ¿qué tal lo harían ellos en Honduras?

Colaboradores y gente de la calle responden —también en exclusiva para esta web— qué pruebas se les darían mejor… y aquí sí que hay respuestas para todos los gustos. Desde quienes confían en su fuerza o resistencia hasta quienes apuestan por habilidades más inesperadas como el equilibrio o la pesca. Eso sí, también hay confesiones divertidas y algún que otro baño de realidad.

Y cuando se les plantea qué sería lo peor de la experiencia, aparece un claro protagonista que se repite una y otra vez. Un vídeo con momentos espontáneos que demuestra que sobrevivir en Honduras no es tan fácil como parece. Mientras fuera se multiplican las opiniones, dentro del reality la tensión sigue creciendo. La gala de este martes, con Ion Aramendi al frente, promete momentos decisivos.

La visita de Dulceida, una nueva entrega de ‘El dilema más difícil’ —donde los concursantes deberán elegir entre comida o contacto con sus seres queridos— y el exigente juego de recompensa ‘El Partenón’ marcarán la noche. La gala, que recibirá en plató a Teresa Seco, última expulsada de la aventura, acogerá también la primera reunión de los nuevos equipos en la ‘Zona Roja’, en la que abordarán las situaciones más relevantes de su convivencia y votarán quién de cada equipo merece un castigo… que podría dar un giro inesperado por mediación del poder de Poseidón.

Con todo en juego, dentro y fuera de la isla hay preguntas que siguen abiertas: ¿ganará el mejor superviviente? ¿qué es lo peor de 'Supervivientes'?

Dale play a los vídeos y únete al debate.