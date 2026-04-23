Lara Guerra 23 ABR 2026 - 22:47h.

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El anterior programa de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' desataba un terrible enfrentamiento entre Claudia Chacón y Gerard Arias que dejaba unas "graves acusaciones". Esto derivó no sólo en una doble sanción para ellos, sino que generó un profundo malestar para los compañeros; y así lo ha expresado Nagore Robles en la palapa.

Después de ver las imágenes donde los concursantes opinaban sobre lo sucedido, Nagore se mostraba muy tajante con ellos: "Me pareció algo que dista mucho de lo que yo llevo viendo en Supervivientes. A mi me encantan las discusiones, pero es un programa también de supervivencia, superación, de saber perder y ganar, compañerismo...no pensé que se iba a llegar a ese límite, me parece de lo peor que he visto en los años que llevo en televisión. Yo nunca he vivido algo así, fue bastante decepcionante".

Esto ha hecho enfadar encarecidamente a Gerard: "Yo sé que lo que hemos hecho está fatal, pero de ahí a que siga fustigando...creo que Nagore sería mejor como compañeros decir si de verdad pensáis que somos así. No se debe permitir, pero de ahí a decir que esto es lo peor que se ha visto en la televisión cuando se han visto cosas muy feas. Creo que como compañeros deberíais empatizar con la situación que estamos viviendo nosotros".

Tensión entre Gerard y Claudia en sus primeros momentos encerrados en la jaula: "He jodido mi sueño por tus provocaciones"

En la gala de esta noche, descubrimos cómo han sido las primeras 48 horas de Gerard y Claudia encerrados en la jaula por el castigo que recibieron debido a su grave enfrentamiento. Para empezar, conocemos cómo fueron sus primeros momentos tras ser sancionados. ¡No te lo pierdas!

Claudia no se cree las disculpas de Gerard tras su fuertísimo enfrentamiento: “Tu perdón es para la audiencia”

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En sus 48 horas en la jaula, Claudia y Gerard han reflexionado sobre su comportamiento, sin embargo, los concursantes no parecen llegar a un entendimiento. Y es que, pese a que Gerard pidió perdón a Claudia, esta no se cree sus disculpas, ya que, según ella, este sigue “atacándola”.