Las imágenes de los supervivientes al ser pillados robando y la reacción de los concursantes al descubrir el castigo

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Ion Aramendi se tiene que "volver a poner serio" en mitad de la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' al hablar de otra de las consecuencias que ha tenido la trifulca del domingo pasado en 'Conexión Honduras', puesto que el "lamentable comportamiento" de Gerard y Claudia tras el conflicto ha llevado a la dirección del programa a imponerles una doble sanción.

Y es que, al disfrutar de una deliciosa barbacoa, el equipo sospechó que algunos de ellos no estaban cumpliendo con las normas, pillándoles con las manos en la masa robando comida a Gerard, Borja y Aratz. Razón por la cual el presentador les anuncia: "Vais a ser castigados individualmente".

"Una cosa es que queráis darle de comer a vuestros compañeros, lógico, pero estamos en 'Supervivientes' y hay unas normas y son igual para todos. Vosotros las sabéis y os las saltasteis igualmente", les indica María Lamela. Sin embargo, esto no es todo porque ha sucedido algo esta misma noche mientras disfrutaban de la tortilla en el juego de recompensa en el que Gerard ha tenido un gesto con sus compañeros.

Aratz vuelve a robar durante la recompensa

Mientras disfrutaban de la recompensa, Aratz se ha escondido un trozo. "Es un tema que a mí no me hace nada de gracia, al equipo tampoco", señala tajante la presentadora, quien mira directamente al concursante al escucharle reír: "Es un actitud de muy poco superviviente".

Los habitantes de 'Playa Victoria' no esconden su indignación dado que, tal y como ha expresado entre lágrimas Ingrid al perder el juego de recompensa, ya son dos veces en las que tienen que ver a sus compañeros disfrutar del festín.

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"Además, siendo líder deberías dar ejemplo al resto", le indica María Lamela. Por este motivo, además del castigo individual, su actitud "va a tener consecuencias para todo el grupo".

Las sanciones individuales y la que afecta al grupo

Según señala el presentador, esta sanción va donde más les duele para que se lo piensen antes de incumplir las reglas del programa: "Desde este momento hasta la gala del jueves os adelanto que vais a pasar hambre".

Tras explicarles en qué consiste el castigo, María Lamela pasa a informar de lo que sucede con la sanción a Aratz y, consecuentemente, al grupo: "Espero que la próxima vez pensemos las cosas antes de hacerlas".