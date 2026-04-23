Pedro Jiménez 23 ABR 2026 - 22:40h.

Los servicios médicos de 'Supervivientes' se han puesto manos a la obra y Almudena Porras se encuentra en plena disposición: así ha ocurrido todo

El comentario de Nagore en la palapa provoca el enfado de Gerard: "Como compañeros deberíais empatizar con nosotros"

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Los concursantes de 'Supervivientes' llevan ya un total de 49 días de aventura en condiciones muy difíciles, sobre todo en el ámbito de la comida, algo que ha terminado afectando a Almudena Porras en la playa de Honduras, que ha tenido que ser atendida de urgencia por el equipo médico. Una Almudena Porras que ya avisaba en la playa, con Ivonne Reyes presente: "No me encuentro... físicamente, casi al límite".

Aún así, la ex de 'La isla de las tentaciones' lo ha intentado, pero no sería posible: "¿Cómo se puede levantar una bien y terminar el día fatal, conforme van pasando las horas...?". Todo esto, bajo la atenta mirada de Borja Silva, que miraba por el hueco que separa una playa de otra. "Me cuesta todo, hablar, abrir los ojos... tengo náuseas, me duele la boca del estómago", ha indicado en un momento dado Almudena Porras, que nos ponía en el peor de los escenarios.

Y también a Borja Silva, que al conseguir hablar con ella aseguraba que la veía muy floja, algo que le preocupaba y mucho: "Me estás asustando". La siguiente imagen que hemos visto es a Nagore Robles cogiéndola en brazos a una Almudena un tanto mareada y puesta por el resto de sus compañeros sobre una esterilla, para darle un poco de agua y ver si recobraba o no la fuerza.

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Rápidamente, el equipo médico de 'Supervivientes' ha acudido al lugar donde se encontraba Almudena Porras para preocuparse por su salud y saber qué le ocurría exactamente: "Me encuentro más débil que nunca. Me cuesta un poco hablar y me duele la boca del estómago", ha descrito Almudena. Los aspavientos de la joven hablaban por sí solos: "Mucho estaba tardando... es que duele mucho. ¡Que duele!".

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