Lara Guerra 24 ABR 2026 - 00:29h.

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Después de enterrar el hacha de guerra Claudia y Gerard, Jorge Javier ha dado un discurso emocionante sobre la experiencia que supone participar en 'Supervivientes'; unas palabras que han dejado entre lágrimas a los concursantes.

Tras una semana de mucho malestar entre los compañeros, Jorge Javier se ha tomado un momento en la gala del reality para comunicar a todos los compañeros un bonito mensaje de motivación: "Quiero hablar con vosotros. Sabemos que la situación no es nada fácil, el hambre, el cansancio, las durísimas condiciones dela aventura lejos de las comodidades y de las familias pueden hacer que en ocasiones toquéis fondo, perdáis los nervios y hagáis las cosas que seguramente bien comidos, bebidos nunca haríais. Por eso, la verdad es que, con la experiencia que da 15 años presentando este formato cada vez tengo más...entiendo muchas veces lo que pasa. Cosas que suceden ahí probablemente no sucederían fuera"

Jorge Javier: "Ojalá que cuando acabe el programa no penséis 'lo tendría que haber hecho mejor'

Asimismo, el presentador asegura que "me gustaría que lo tengáis en cuenta y que todos los compañeros que estáis ahí fuerais o tuvierais...bueno, en este caso no voy a decir nada. Estáis en la misma situación y os estaréis aguantando las ganas del saltar, de abandonar muchas veces y de decir hasta aquí; y otros controlan más los nervios. Ojalá os apoyéis entre todos y en esas situaciones cuando alguien se altere le tendáis la mano y digáis de seguir adelante. Esto es una experiencia que pasa una vez en la vida, y os digo algo, Supervivientes se va a acabar y va a ser puntual en vuestra vida. Y ojalá que cuando acabe el programa no penséis 'lo tendría que haber hecho mejor, disfrutado más y haberme entregado mejor' Ojalá disfrutéis el momento".