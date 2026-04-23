Antía Troncoso 23 ABR 2026 - 23:40h.

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En la gala de esta noche, los supervivientes de ambos equipos se han enfrentado, como cada semana, a una nueva prueba con el objetivo de hacerse con la mejor playa. En esta ocasión, han tenido que superar uno de los juegos de localización más duros de la aventura, 'La rueca infernal'. Era justo en los instantes previos a que 'Playa Victoria' comenzase este reto cuando Nagore sufría un fuerte agobio. ¡Entérate de todo lo que ha pasado!

El juego de esta noche, uno de los clásicos del reality, consistía en que los miembros de cada equipo tenían que intentar coger toda el agua posible con la boca, subidos a una gran rueda que les introducía y les sacaba continuadamente de un gran tanque de agua. El líquido que fuesen acumulando sería depositado en una probeta que cuando alcanzase su volumen máximo activaría un mecanismo que liberaría una pelota". Todo ello, en un tiempo máximo de 12 minutos.

María Lamela ha dado a los supervivientes las indicaciones sobre este juego, momento en el que se ha dado cuenta de que Nagore Robles, ya colocada en la rueda junto al resto de sus compañeros, también en sus posiciones, estaba visiblemente afectada. "Estoy escuchando a Nagore, que está agobiada", ha dicho Lamela. Totalmente desbordada, la concursante ha exclamado: "¡No puedo!"

El fuerte agobio de Nagore por el juego de localización

Tras recuperar el aliento, Nagore ha explicado qué le estaba sucediendo: "Me he agobiado mucho ahí. No ves nada, no escuchas nada, no sabes en qué momento sales, no quepo aquí de pie. Me estoy agobiando mucho y me agobia hacerlo mal y que mis compañeros pierdan la playa por mi culpa". Pese a lo ocurrido, la concursante decidía continuar con el juego.

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'Playa Victoria' ha demostrado su destreza y coordinación durante el juego, mucho antes de que se les agotase el tiempo. Tras terminar, Nagore ha tomado la palabra, muy feliz por no haberse rendido: "Estoy muy orgullosa de haberlo conseguido", ha dicho. Unas palabras a las que se ha sumado Jorge Javier, dándole la enhorabuena: "Estamos muy contentos de que no hayas abandonado". "Yo nunca abandono", ha respondido ella.

El cronómetro se detiene para 'Playa Derrota' por un contratiempo en el juego

Tras el turno de 'Playa Victoria', ha llegado el momento de 'Playa Derrota', quienes han dado todo de sí mismos por intentar ganar este reto y, por ende, conseguir la mejor de las dos localizaciones. Sin embargo, durante la prueba, Borja ha sufrido un contratiempo al soltársele la cuerda que le mantenía sujeto en la ruda, y motivo por el cual el cronómetro de la prueba se ha parado. Instantes más tarde, los supervivientes han continuado con normalidad.

Después de que ambos equipos hubiesen jugado, María Lamela les ha comunicado la resolución, anunciando que el grupo ganador era 'Playa Victoria', quienes habían conseguido superar el juego en 5 minutos y 22 segundos, mientras que el equipo contrario lo consiguió en 9 minutos y 12 segundos.