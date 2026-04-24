Antía Troncoso 24 ABR 2026 - 03:30h.

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Los supervivientes han vivido en la octava gala de 'Supervivientes 2026' un nuevo y espectacular juego de líder: ‘Las llaves de Hécate’. Ambos equipos se han enfrentado a esta prueba con el objetivo de hacerse con el ansiado collar de líder, el cual otorga directamente inmunidad a quién lo consiga. En 'Playa Victoria', Darío se ha impuesto al resto de sus compañeros al terminar el primero el juego y ha decidido hacer una especial dedicatoria. ¡No te lo pierdas!

En esta ocasión, los concursantes han tenido que demostrar su resistencia, equilibrio, velocidad e, incluso, intuición en el juego de líder, el cual consistía en recuperar una llave sobre un tronco en el mar atrapada dentro de una gran tubería y que deberían sacar a flote con cubos de agua. Una vez tuviesen la llave, desbloquearían la segunda parte del juego, en la que tendrían que formar a ciegas una palabra sobre una estructura de madera. El primero en lograrlo sería el ganador.

La especial y emotiva dedicatoria de Darío tras ganar el collar de líder

En el primer turno ha jugado el equipo 'Playa Victoria'. Alvar ha sido el primero en conseguir la llave, seguido de Nagore. Más tarde, se les unían Alba, Almudena, Darío y, por último, Ivonne. Todos ellos se han desplazado a la arena para intentar formar la palabra a ciegas. Un momento de máxima tensión que ha terminado con la victoria de Darío.

Muy emocionado, el concursante ha dedicado su collar a una persona muy especial para él y que, incluso, lleva tatuada en su piel: "Estoy seguro de que me está viendo. Te quiero mucho, te llevo en el alma y no me olvido de ti. Tengo muchísimas ganas de verte", han sido las palabras del concursante. ¿De quién se trata? ¡Dale al play y descúbrelo!

Así ha sido el turno de 'Playa Derrota' en el espectacular juego de líder

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En el segundo turno, el de 'Playa Derrota', Aratz ha sido el primer concursante que ha conseguido liberar la llave, seguido de Maica y Borja. Instantes más tarde, lo han logrado Soto y Toni. A la hora de formar la palabra, Maica y Borja han tomado la delantera, aunque, ha sido este último el que ha conseguido formarla el primero, consiguiendo el collar de líder. Una victoria que ha celebrado por todo lo alto: "¡Qué alegría".

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