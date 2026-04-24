Antía Troncoso 24 ABR 2026 - 01:38h.

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Los supervivientes son duramente sancionados. Esta noche, en la octava gala de 'Supervivientes 2026', Jorge Javier ha conectado en directo con los concursantes, en la palapa, para comunicarles el severo castigo que iban a recibir por una nueva infracción, en este caso, cometida por Alvar y Soto, quienes se han pasado comida a través de la ventana que comunica ambas playas. ¡No te lo pierdas!

Los concursantes han vuelto a hacer de las suyas, saltándose las normas del programa otra vez y pese a que el pasado martes el grupo en su totalidad se viese condenado después de que el equipo pillase a tres de ellos, Aratz, Borja y Gerard, robando comida. Sin embargo las reiteradas advertencias y sanciones previas parecen no haber hecho efecto, puesto que los concursantes han vuelto a reincidir.

En esta ocasión los principales culpables han sido Alvar y Soto. Y es que en un momento de charla destendida, Alvar pasó comida por la ventana a Soto, en concreto, un sorbo de café con un trozo de coco. Una infracción que el equipo del programa descubrió al momento y por la que esta noche todos han sido sancionado.

La dura sanción que han recibido los concursantes: "Como las monjas de clausura"

Tras ver las imágenes de lo acontecido, Jorge Javier ha comunicado a los supervivientes la sanción que iban a recibir todos: "Quiero escuchéis con atención. Después de que Alvar y Soto hayan utilizado la ventanita entre playas para el traspaso ilegítimo de comida, la organización de superviviente ha tomado una drástica decisión: clausurar la ventanita hasta nueva orden. No os veréis ni podréis comunicaros con los compañeros de la otra playa. Vais a estar como las monjas de clausura".

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Una comunicación por parte del presentador, que hacía que los supervivientes explotasen contra Soto y Alvar por haber cometido esta nueva infracción: "Entiendo el cariño que le tienes, pero no estás solo", se ha quejado Darío, dirigiéndose a Alvar. "Es injusto", se ha quejado Almudena. "No pensé, fue un idiotez, lo siento. Fue una conversación preciosa, en el vídeo no se ve, pero fue un momento muy emotivo. Yo tenía un momento de café y le di un trago", se ha justificado el concursante.