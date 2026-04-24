Lara Guerra 24 ABR 2026 - 02:28h.

Ingrid Betancor descubre su nueva localización: zona parásito

El conmovedor discurso de Jorge Javier tras la reconciliación de Gerard y Claudia emociona a los concursantes: "Ojalá os apoyéis"

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La nueva gala de 'Supervivientes' ha traído multitud de novedades, desde unas nominaciones completamente nuevas hasta una zona de localización completamente inesperada. La primera en llegar a ella ha sido Marisa Jara, quién acudía de nuevo al reality con una misión. Tras completarla, Jorge Javier le ha concedido quedarse como concursante; sin embargo, lo que no esperaba es que conviviría en zona parásito junto a la expulsada. Ingrid Betancor se convertía así en la nueva compañera de la modelo tras ser la menos votada por la audiencia.

Pese a que la expulsada se mostraba muy agradecida y emocionada con el concurso por la oportunidad, y dedicaba unas bonitas palabras al equipo; todo ha cambiado cuando ha cogido su saco y se ha dirigido en barca hacia zona parásito. Allí, completamente atónita descubría su nueva localización y su nueva acompañante; un momento en el que sus lágrimas han ocupado por completo su cara: "Por favor, Jorge, no, no puedo...quiero pasar el día de la madre con mis hijos...por favor", alegaba completamente devastada.

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