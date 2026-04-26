"Se agarran a un clavo ardiendo": El plató destapa la cruda realidad de las amistades en 'Supervivientes 2026'

telecinco.es 26 ABR 2026 - 20:00h.

Exconcursantes y defensores se mojan sobre las estrategias en Honduras y ponen nombre y apellidos a las mayores traiciones y a quien ha demostrado una gran lealtad.

¿Qué harían Kiko Jiménez, Anita Williams o Miri Pérez-Cabrero si volvieran a ‘Supervivientes’?: “Parece fácil desde fuera”

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La supervivencia en Honduras empuja a los concursantes al límite, pero si hay algo que genera más tensión que la falta de comida, son las alianzas ¿Se unen por verdadera afinidad o todo es por una calculada estrategia para avanzar en el concurso? Hemos hablado con los que mejor conocen la isla, como Kiko Jiménez, Miri Pérez-Cabrero o el exconcursante de esta edición Alberto Ávila, para enfrentarlos a estos dilemas. Las respuestas han dejado opiniones completamente divididas y revelaciones inesperadas.

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¿Estrategia pura o amistad verdadera?

Vivir 24 horas al día en una isla remota, soportando el hambre, el tiempo y la presión de las nominaciones, hace que los vínculos se forjen muy rápido, sin embargo, desde fuera, la perspectiva cambia y no todo el mundo compra el cuento de una gran amistad. Kiko Jiménez lo tiene claro y defiende que "las alianzas se crean por compartir tiempo", algo que te une quieras o no. Por su parte, Miri Pérez-Cabrero asegura que en la isla hay espacio para todo, "unas más por supervivencia, otras por afinidad u otras porque estás en el mismo barco"

"Se agarran a un clavo ardiendo"

Mientras algunos, como Alberto Ávila, aseguran que "hay alianzas por show y por convivencia", otros como Sergio, el novio de Claudia, justifican que, estas uniones nacidas de la desesperación, son por esta situación límite y por eso "se agarran a un clavo ardiendo". Incluso algunos defensores nos recuerdan polémicas que apuntan directamente a la "supervivencia, como cuando Gerard eligió a Nagore en vez de a Claudia".

Nombres propios: de la lealtad a la traición

Pero el verdadero plato fuerte llega a la hora de repartir títulos: ¿Quién es el concursante más leal y quién ha demostrado ser el más traicionero? Por un lado nos encontramos con Alberto Ávila o Miri que coinciden en señalar a Alvar definiéndolo como "una persona 100% justa" a pesar de que, entre risas, reconocen "que está zumbado de la cabeza", pero es "fiel, con bondad e intenta transmitir lo que tiene dentro"

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Por otro lado, la tensión explota al señalar a los más falsos. Mientras algunos no dudan en señalar que "la más traicionera es Marisa", el amigo de Aratz apunta hacia Gerard expresando que literalmente "se arrima al sol que más calienta", y por si fuera poco, la pareja de Marisa Jara saca otro nombre inesperado, el de Darío. ¿Quieres escuchar cómo defienden sus posturas el resto de defensores como Anita Williams o la madre de Gerard? ¡Dale play al vídeo!