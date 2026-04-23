Miguel estalla por el hambre de Marisa Jara en Honduras y señala al gran traidor de 'Supervivientes'

telecinco.es 23 ABR 2026 - 12:39h.

La pareja de la modelo analiza su regreso como "Fantasma del pasado", se indigna por los castigos con la comida y desenmascara qué concursantes han jugado sucio.

Colaboradores y familiares opinan sobre el enfrentamiento entre Gerard y Claudia en 'Supervivientes': "Cuestión de tiempo"

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Honduras ha vuelto a abrir sus puertas a una de las concursantes que más incógnitas dejó en la arena. Marisa Jara ha regresado a los Cayos Cochinos convertida en el esperado "Fantasma del pasado", dispuesta a saldar deudas y demostrar su verdadera esencia tras una primera etapa llena de obstáculos. Para entender este giro de los acontecimientos, hemos hablado en exclusiva con Miguel, su pareja, quien nos contextualiza cómo está viviendo la modelo esta segunda oportunidad.

A diferencia de su primera toma de contacto con la supervivencia, Miguel expresa que ahora ve a Marisa "muy contenta, muy alegre" y perfectamente integrada en un grupo que considera estupendo, pero ¿Qué espinita tenía clavada para decidir volver? Su pareja nos traslada a los momentos más oscuros de su anterior etapa, recordando cómo las duras nominaciones de Jaime, incluso cuando ella estaba enferma, la hundieron anímicamente. Aquella recordada "crisis que tuvo por la noche" no le permitió brillar y ahora tiene un objetivo claro: que la audiencia vea por fin a la Marisa "divertida" que de verdad es.

Un enfado monumental por la comida y un claro favorito

Miguel tiene clarísimo quién es su caballo ganador y no duda en coronar a Gerard como su número uno absoluto, valorando que, a pesar de los errores que todos cometen, a él nunca le ha fallado.

Sin embargo, la amabilidad se esfuma cuando toca hablar de la gran decepción del concurso. El novio de Marisa estalla al recordar un tenso episodio relacionado con el racionamiento de comida y apunta directamente contra Jaime. Con indignación, Miguel expresa que no entiende que dejaran pasar hambre a varias compañeras y lanza una dura reflexión personal: "Yo como hombre no dejo pasar hambre a las mujeres", asegurando que no se identifica en absoluto con esa actitud. ¿Qué más le recrimina a este grupo?

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El pacificador de honduras y la gran traición

La dureza de la isla empuja a crear estrategias, aunque Miguel cree firmemente que muchas alianzas nacen por "feeling" y las amistades reales. Pero, en su quiniela de la lealtad, destaca el papel de un superviviente a quien define como alguien "muy bueno y muy leal" que siempre "intenta calmar las cosas turbias" cuando el ambiente se vuelve insoportable.

Pero al hablar de las puñaladas por la espalda, el novio de Marisa pone sobre la mesa otro nombre del concursante más traicionero de la edición, destacando que este supuso un inesperado "palo para Marisa" que le obligó a abrir los ojos y darse cuenta de que "no puede confiar en nadie".

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