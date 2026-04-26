Patricia Fernández 26 ABR 2026 - 23:38h.

Ingrid Betancor y Marisa Jara hablan con Sandra Barneda en directo y confiesan algunas de las cosas que pasan en la playa

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







En una noche importante para Marisa Jara e Ingrid Betancor en 'Supervivientes 2026', Sandra Barneda hablaba con ellas en directo para saber cómo se encontraban al medirse a la expulsión definitiva entre ambas, momento en el que las concursantes le hacían una confesión sobre uno de los concursantes que dejaban alucinada a la presentadora.

Ingrid Betancor y Marisa Jara contaban a Sandra Barneda lo que Alvar Seguí había hecho durante la convivencia en su playa en un divertido momento de "cotilleo" entre las tres y la presentadora no daba crédito al escucharlo: "Para un momento, ¿ha hecho eso?". "No te hemos dicho nada. Somos las señoras del visillo. Es un cotilleo que queda entre nosotras", decían las concursantes.

Además, Sandra les preguntaba por quién puede ser el concursante que "está haciendo desaparecer las cosas en la playa" y ellas aseguraban que "tienen sospechas y que está entre el grupo masculino de la 'Playa derrota'".

Las que no dudaban en dar algunas pistas en forma de gestos de quién son las personas de las que sospechan sobre esto, lo que provocaba un divertido momento en directo, que hacía reaccionar a Sandra Barneda de manera irónica: "Creo que no lo tenemos nada claro".

"Que me roben en mi casa, no": Alberto Ávila y los exconcursantes hablan del drama de la convivencia

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Exconcursantes y colaboradores confiesan en exclusiva para nuestra web con quién compartirían esta experiencia y a quién vetarían de por vida. Además, señalan la actitud y las altas exigencias de una concursante.