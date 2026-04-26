Supervivientes 26 ABR 2026 - 13:10h.

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¡La tensión se dispara en el paraíso! Esta noche a las 22:00 horas en Telecinco, Sandra Barneda se pone una semana más al frente de una nueva gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' que promete ser histórica.

Una expulsión decisiva que cambiará el destino de los supervivientes y una sorpresa cargada de emoción para José Manuel Soto. Además, nueva 'Batalla de los Dios'.

Recuerda que desde las 21:30 horas puedes disfrutar de contenido exclusivo en Mediaset Infinity.