Supervivientes 26 ABR 2026 - 11:43h.

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Hace algo más de una semana, y tras la salvación de Toni, Jaime Astrain se convertía en el expulsado de la noche. El ya ex concursante se emocionaba al despedirse de sus compañeros en La Palapa: "No es el final soñado, para nada, pero es el final. Me fastidia mucho además, para un deportista dejar de jugar. Sólo tengo palabras de agradecimiento porque para mi esta aventura ha sido inolvidable, única y me voy de aquí siendo mejor persona, pareja y amigo".

Jaime Astrain, que no podía contener las lágrimas, confesaba a los miembros de su equipo sentir que les había defraudado, unas palabras a las que de inmediato reaccionaba María Lamela: "No digas eso. Batiste el récord de apnea histórico, viviste un emocionante puente haciendo que toda España llorara con vosotros. Vuelves pare recuperarte y ojalá podamos verte en 'Supervivientes All Stars".

Jaime abre su equipaje y recuerda qué se trajo de España

Cuando el concursante abandonó la convivencia pudo, al igual que todos los expulsados de 'Supervivientes', reencontrarse con sus pertenencias y enseñó, una por una, las cosas que se trajo de España:

"Tengo que decir que traje pocas cosas porque venía ya solo para la aventura, mentalizado. Os voy a enseñar lo que para mí es lo más importante, lo más especial, la medalla de mi hija que por detrás lleva la fecha de su nacimiento".

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Algo que Jaime echaba mucho de menos era la sensación de llevar puesta ropa limpia después de semanas usando una y otra vez las mismas prendas con olor a humo:

"Ropa de deporte que huele súper bien, zapatillas de deporte que no sé si me van a entrar porque el pie me ha dilatado, yo creo que ya llevo un 46. ¿Lo primero que me voy a comprar cuando llegue a la civilización? Le pedí a Lidia cuando se fue que me comprara una gorra en el aeropuerto porque soy un adicto de las gorras. Le había pedido a producción desodorante. Lo que más he echado de menos es ropa que huela a limpio, un día tras otro poniéndote lo mismo".

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