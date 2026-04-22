Sube la temperatura entre David y Leila en el jacuzzi: "Llevo mal dormir sola"

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La tensión entre Leila y David parece que va a más en 'La isla de las tentaciones 10'. En las imágenes que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia observamos como una y otro viven unos momentos íntimos en el jacuzzi de Villa Deseo.

Que si abrazos, que si miradas íntimas... hay un claro acercamiento entre una y otro que aún no se ha resuelto porque, recordemos, Leila ha venido con su pareja Atamán al reality de Telecinco. La joven reconoce que es una mujer "muy cariñosa", aunque asegura que en estos instantes "se corta un poco".

¿Tonteo entre David y Leila?

De un momento a otro, David se acerca poco a poco a Leila en el jacuzzi durante la noche. Disfrutan, se miran, se ríen... la situación es perfecta para que existan besos, aunque por el momento no se han producido. "Estás súper caliente", le dice Leila a David. "Será que estás tú al lado", responde el otro.

Luego, los dos hablaban sobre si les gusta o no dormir juntos. "Llevo mal dormir sola", aseguraba Leila. David le lanzaba que, quizás, pronto puede ser que se vaya a descansar acompañada de alguien... Pero la pareja de Atamán tiene claro que por ahora seguirá yéndose a su cama sola. "Venga, vámonos a dormir", señalaba ella en este acalorado momento que terminaba de inmediato.