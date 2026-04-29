Supervivientes 29 ABR 2026 - 12:29h.

En este vídeo inédito descubrimos qué guarda la exconcursante en su maleta

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Tras ser expulsada de 'Supervivientes 2026' Ingrid Betancor pudo leer la carta que escribió a su 'yo futuro' y también pudimos ver cómo reaccionó al verse por primera vez en un espejo, pero ahora descubrimos qué guardó la exconcursante en su maleta antes de emprender la gran aventura a Honduras.

En este vídeo inédito, Ingrid se reencuentra con su maleta, y muy emocionada la abre para enseñar lo que hay en su interior: ''Uno se acostumbra a vivir con tan poco que ya se me hace rarísimo'', comienza diciendo, y sigue: ''Es heavy porque estando allí este tipo de cosas pasan a un segundo plano''.

Lo primero que hace la superviviente es abrazarse a su cojín personalizado: ''Qué alegría recuperarlo, está sucio, la verdad es que sabía que estaba sucio, pero en la playa no lo parecía''.

Pero, ¿qué es lo que más ha echado de menos Ingrid?, la exconcursante lo enseña: ''Mi neceser con mis cosas del baño, mis cremas, esto es lo que más he echado de menos, el desodorante, mi skincare, mis cosas de aseo, mis sérums del pelo ¡Ay, qué rico huele! Soy la niña de los neceseres, tengo muchos''.

Además, Ingrid enseña emocionada sus gafas de sol, unas amarillas y otras rojas: ''La verdad es que allí no hacían falta, pero viajan conmigo a todas partes'', y no duda en echarse bruma facial por toda la cara. Por otro lado, se da cuenta de algo importante, la ropa que guardó le parece demasiado grande después de todo el peso que ha perdido en su paso por el concurso.

Ingrid Betancor alucina al verse en el espejo por primera vez

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La exconcursante lee la carta que escribió a su 'yo futuro'