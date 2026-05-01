Antía Troncoso 01 MAY 2026 - 01:11h.

Compartir







¡Tensión en la palapa! Nagore Robles está cansada de ciertas actitudes de varios de sus compañeros, en concreto, en lo que a la higiene se refiere. Una cuestión que la concursante ha tratado en la palapa durante la gala de esta noche de 'Supervivientes', donde ha lanzado una llamativa petición a sus compañeros a la cual se ha sumado una muy indignada Maica Benedicto. ¡Descubre de qué se trata!

Si algo ha quedado claro en estas semanas de convivencia es que la concursante de el País Vasco no soporta a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, con el que ha tenido varios enfrentamientos durante la convivencia. Unas disputas que no cesan y sobre las que han debatido en la palapa tras visionar las imágenes de su última discusión.

La llamativa petición de Nagore a sus compañeros de 'Supervivientes'

En las imágenes, hemos podido los momentos de tensión constante entre Nagore y Alvar. Uno de ellos cuando la concursante se quejaba de que su compañero tocase la comida con las manos y lanzaba la siguiente acusación: "Nunca os he visto lavaros las manos después de sujetar vuestra cola para hacer pis".

En la palapa, Nagore ha reafirmado sus palabras: "Nunca se han lavado las manos después de tocarse la cola, es así", se ha quejado la concursante al resto de sus compañeros. Una declaración ante la que Jorge Javier ha lanzado la siguiente cuestión: "Lo notas en que la comida está más salada?"

PUEDE INTERESARTE Ingrid Betancor revela en plató qué concursante le ha defraudado tras salir de Honduras

Una pregunta que ha dejado a Maica Benedicto totalmente trastocada: "¡Qué asco, por Dios!" También, la concursante se ha sumado a la queja de Nagore: "Me está pasando eso, es algo que me cuesta. Se tiene una lucha con eso y no me hacen caso nunca. La playa mide cinco metros y quieren orinar en toda la playa. Y es que se tocan la cuca y pues eso..."