Lara Guerra 01 MAY 2026 - 00:28h.

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'Supervivientes' sigue avanzando y como no, el hambre cada vez se hace más insoportable, por ello la repartición de cada recompensa es una gran decisión que influye por completo en su experiencia. En este contexto, Maica ha explotado contra Aratz después de conocer su decisión al elegir que tamaño le correspondía.

Gerard elegía a Borja para el trozo grande: "Se levanta todas las noches, coge cangrejos, los reparte para que comamos todos". Borja nombraba a Gerard y Aratz coincidía con Gerard. Sin embargo, Maica sorprendida por las frases de sus compañeros comentaba que "yo creo que también aporto mucho en todo el cómputo de tareas pero bueno..."

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Llegado el punto más decisivo para la que fuera participante de 'Gran Hermano' y el deportista, al tener que repartirse el trozo más pequeño y el que era un poco más grande, aparecía la bronca. Borja elegía a Aratz y este explicaba "creo que hemos aportado los dos muchísimo pero, considero que en las pruebas me implico más por el equipo porque es algo que me fascina".

Aratz responde tajante a Maica: "No montes un espectáculo"

Gerard finalmente daba el trozo mediano a Aratz y Maica se quedaba con el más pequeño. Ya desde la barca, la de 'GH' explotaba: "Te encanta quedar bien. A mi no vengas a engañarme, soy buena pero no tonta"; a lo que él respondía: "No montes un espectáculo". De nuevo ella le recriminaba que había "mentido".

Desde la palapa, Maica le cuenta a Jorge Javier lo ocurrido: "Me dijo que había dudado entre Borja y yo, y no sé porque dijo eso. No me gusta que quede bien constantemente. No me engañes en la cara y te creas que soy tonta para que no te nomine. Le pillé la mentira y se lo dije".