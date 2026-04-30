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Ingrid Betancor revela en plató qué concursante le ha defraudado tras salir de Honduras

Ingrid Betancor revela en plató qué concursante le ha defraudado tras salir de Honduras
Ingrid Betancor habla en el plató de 'Supervivientes 2026'.. Telecinco.es
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Ingrid Betancor, después de haber vuelto de Honduras y que llegase al plató durante el 'Supervivientes: Tierra de nadie', hablaba en la gala con Jorge Javier Vázquez sobre cómo se siente después de su vuelta a la realidad y confesaba lo que no le ha gustado de uno de sus compañeros.

La recién expulsada aseguraba que "tenía muchas ganas" de estar en el plató con Jorge Javier, pero también confesaba que después de haberse encontrado con sus hijos volvería a Honduras: "Me he emocionado viéndolos, tengo ganas de hablar con ellos, la prueba, es que de verdad..."

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"Ahora que estás viendo todo con perspectiva, ¿te ha defraudado alguien?", le preguntaba el presentador y ella no dudaba en responder con sinceridad tras ver lo sucedido entre Almudena y Claudia durante los posicionamientos: "Claudia, siento que ella defiende mucho una amistad y exige en otras personas un tipo de comportamiento, una amiga de verdad te dice: 'Lo estás haciendo mal en este momento'. Ella pretende que Almudena y sus amigos le den siempre la razón".

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En este vídeo inédito para nuestra web, Ingrid Betancor pudo leer la carta que escribió a su 'yo futuro' y también pudimos ver cómo reaccionó al verse por primera vez en un espejo, pero ahora descubrimos qué guardó la exconcursante en su maleta antes de emprender la gran aventura a Honduras.

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