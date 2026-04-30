Antía Troncoso 30 ABR 2026 - 23:56h.

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Ocho semanas después de que comenzará la aventura, el cansancio, el hambre y el desgaste acumulado hacen mella en los supervivientes, para quienes conseguir la mejor de las dos playas, 'Playa Victoria', en los juegos de localización es fundamental. Esta noche, los concursantes han vivido una nueva y espectacular prueba para conseguirla: 'La barca de Caronte'. Un reto en el que Nagore y Marisa han protagonizado un auténtico momentazo al más puro estilo de 'Titanic'.

Y es que, en esta ocasión, los concursantes han tenido que recuperar una barca del fondo del mar usando un gran torno atado a ella y creando sobre la arena un camino con troncos. Una vez en tierra, han tenido que desenterrar unos remos para embarcarse en ella y volver al mar para rescatar nuevos remos situados en plataformas flotantes. De nuevo en la playa, han tenido que formar una palabra oculta en los remos.

El momentazo 'Titanic' de Marisa Jara y Nagore Robles

Contra viento y marea, el equipo de 'Playa Victoria' se ha enfrentado a este reto con gran determinación y con el objetivo de mantener su localización. La prueba se les ha dificultado a la hora de montarse en la barca, donde debían remar hasta la caja en la que se encontraban el resto de los remos que necesitaban.

En especial, han sido Marisa y Nagore a las que más se les ha complicado reconducir con sus remos el rumbo de la barca debido a la fuerte corriente del mar. Con mucha coordinación, las concursantes han conseguido llegar a la caja, no obstante, en su regreso a la playa, la barca se les ha hundido.

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"¡Ay, la barca! ¡Se hunde la barca!", ha exclamado Jorge Javier al ver como las concursantes han caído al agua. "¡Barca a la deriva!", ha dicho María Lamela. Mientras, en el plató sonaba la banda sonora de la clásica película de 'Titanic'. Un momento de lo más gracioso que culminaba con las dos concursantes realizando la mítica pose de esta película. ¡No te lo pierdas!

El aparatoso incidente de Soto durante el juego

El primer grupo en enfrentarse a este reto ha sido el de 'Playa Derrota', quienes tras muchas semanas en la playa con las peores condiciones, han luchado con todas sus fuerzas por ganar este reto en el que han demostrado una gran rapidez y coordinación. En un momento dado del juego, mientras Soto y Alvar estaban en la barca, el primero de ellos se ha caído al agua sufriendo un duro golpe con uno de los remos.

"Se ha caído Soto, creo que se ha hecho daño", ha alertado Jorge Javier. Pese a ello, el concursante no ha tardado en recomponerse y volverse a subir rápidamente a la barca. "Nos dice que está bien, pero luego lo verá el equipo médico", ha contado María Lamela, quien tras la prueba le ha preguntado a Soto cómo se encuentra: "Voy loco y con la velocidad me he dado un porrazo".

Finalmente, María Lamela ha comunicado el resultado del juego, dando el nombre del equipo que había conseguido superar el reto en menos tiempo. Los vencedores han sido... '¡Playa Derrota!' Los concursantes de este grupo no han tardado de explotar de alegría al conocer el veredicto.