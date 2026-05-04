Patricia Fernández 04 MAY 2026 - 01:50h.

La superviviente confiesa estar pasando unos malos días en Honduras

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No era una buena noche para Nagore Robles durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', la superviviente aseguraba no estar pasando su mejor momento en Honduras, lo que se acentuaba con no ser elegida para la recompensa en un complicado dilema y quedarse sin comer tarta de chocolate.

Sandra Barneda preguntaba a Nagore por cómo se encontraba tras saber que estaba pasando un mal momento y aunque la superviviente explicaba que "estaba luchando contra su cabeza", pero que prefería no compartir lo que estaba pensando: "Cuando lucho con mi cabeza es que un mensaje muy fuerte me está viniendo todo el rato y pretendo no hacerle caso, así que intento distraerme con otras cosas".

Acababa desahogándose con la presentadora: "Esta semana está siendo muy duro, no tenemos nada que hacer ni nada que comer, encima mi punto débil es la tarta de chocolate. Mucha debilidad física y mental, todo. Me conozco y a mí solo me puedo animar yo, me gestiono muy bien sola, mis compañeros me pueden echar un cable, pero me gestiono yo las cosas".

Pero no era la única Nagore que lo estaba pasando mal, Alba Paul también explicaba el mal momento que estaba atravesando: "Me viene el olor a chocolate todo el rato, esto cada vez es más duro. Cada vez está siendo más difícil esto". Como también se le estaba haciendo muy duro a Marisa: "Se me está viniendo otra vez todo encima, había venido con muy buena actitud, estos dos días están siendo durísimos".

Momento en el que Sandra Barneda quería decir unas palabras de apoyo a todos: "Supervivientes' es el reality de los realities, es muy complicado lo que estáis haciendo, lucháis contra vuestra mente, contra el hambre y las inclemencias climatológicas, una convivencia que no es nada fácil y por eso 'Supervivientes' es una aventura que nos sigue alucinando. Lo hacéis vosotros, todos los que concursáis edición tras edición, este momento que compartís de que no podéis más, estáis para vivir una experiencia que no vais a olvidar en la vida. Por favor, aguantad, es muy complicado y lo sé".

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