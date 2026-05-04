Patricia Fernández 04 MAY 2026 - 00:48h.

Darío Linero agradece este gesto a Almudena en directo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

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En una noche marcada por una sanción sin precedentes para los concursantes en 'Supervivientes 2026', llegaba el momento de que se enfrentasen durante el 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda a 'La batalla de titanes', siendo el ganador el que optaba a la suculenta recompensa de una tarta de chocolate y tener el poder de repartirlo pero no entre todos, reparto en el que se generaba un inesperado gesto de Almudena Porras con Darío Linero.

Era Aratz Lakunza el vencedor de esta batalla, el que elegía a Gerard Arias para ser el siguiente en comer y el siguiente iba a ser Borja. Este último, decidía que en vez de José Manuel Soto, de su equipo, fuera Almudena la que disfrutase de tarta, lo que hacía reaccionar a la superviviente: "No me lo esperaba, qué fuerte me parece, estoy llorando por dentro".

Almudena podía quedarse lo que quedaba de tarta o repartirla. Y era en este momento cuando ella tenía un inesperado gesto en este momento con Darío, con el que rompió su relación en 'La isla de las tentaciones 9' después de 11 años de relación y vivieron momentos de lo más complicados.

"Al principio de la experiencia no me hubiese imaginado la elección que voy a hacer, es una persona con la que he pasado mucho en la vida. Por el cariño que le tengo y porque hemos dejado toda la rabia y el dolor a un lado, prácticamente lo que nos ha quedado es el cariño y ser familia durante muchos años, elijo a Darío", explicaba Almudena para dar el último trozo de tarta que quedaba a su expareja, asegurando en este momento ella estar "temblando", lo que este agradecía de corazón.

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