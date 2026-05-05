Avance | El final de la hoguera de las chicas y Ainhoa se entera de la decisión de Álex

Pedro Jiménez 05 MAY 2026 - 00:52h.

¡No te pierdas un avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10'!: en Telecinco

Las parejas que romperán próximamente en 'La isla de las tentaciones 10': "Les falta un telediario"

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Después del décimo programa de 'La isla de las tentaciones 10' que hemos vivido este lunes, en donde las emociones y la tensión han subido como nunca antes, en la próxima entrega del reality de Telecinco descubriremos el final de la hoguera de las chicas, marcada por el momento en el que Ainhoa ha descubierto la decisión de Álex de irse de la villa y abandonar su experiencia.

Pero antes de eso, como bien hemos dicho antes, Leila verá las imágenes más comprometidas de Atamán en su villa. "¡Pero cómo se puede replantear tener algo con Claudia! ¡Qué falso!".

Por otro lado, Mar no podrá aguantarse al ver imágenes de Christian en 'Villa Montaña' y protagonizará un estallido sin precedentes... que es posible que sea escuchado por el propio Christian, quien saldrá también en busca de esta con la finalidad de tener un encuentro in extremis con su pareja.

Ainhoa descubre la decisión de Álex

Las chicas y los chicos volverán a sus villas y se lo contarán todos a sus solteros y solteras, mientras que Ainhoa se quedará cara a cara con Sandra Barneda en la hoguera y descubrirá la decisión de Álex de abandonar: su reacción no se va a hacer esperar. "Me duele mucho verle así... ¿se ha ido solo? ¿sin mí?", señalará una Ainhoa totalmente incrédula.