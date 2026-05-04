Patricia Fernández 04 MAY 2026 - 03:08h.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo nada más de 7 minutos contra viento y marea sin saber que en el preciado cofre iba a estar su madre

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Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo iba a vivir un momento inolvidable en 'Supervivientes 2026', se iba a poder reencontrar con su madre Sol en Honduras, pero antes tenía que hacer un gran esfuerzo, nadar un largo recorrido hasta el cayo donde ella le esperaba, pero sin tener ni idea de lo que iba a suceder. Todo en una noche por el 'día de la madre' que iba a emocionar a todas las madres que están en el reality.

"Después de 60 días de supervivencia extrema, donde nos has demostrado en infinidad de ocasiones tu capacidad única para enfrentarte a todos los retos que te hemos puesto, hoy vas a tener la oportunidad de enfrentarte al más difícil de todos, vas a poder conquistar el tesoro más preciado de los 'Cayos cochinos", le explicaba María Lamela para ofrecerle después que fuera nadando contra viento y marea para conseguirlo. Algo que este no se pensaba ni un momento: "Estoy preparado".

El superviviente nadaba durante más de 7 minutos y llegaba a este punto donde estaba un enorme cofre, el que abría y se quedaba completamente en 'shock' al ver dentro a su madre, a la que abrazaba y mostraba lo mucho que la ha echado de menos en todo este tiempo.

Alvar se mostraba muy emocionado con esta visita mientras su madre le quería dejar claro lo orgullosos que están de él: "Qué tío es, cómo lo estás haciendo de bien, vengo para decirte que todo el mundo está emocionado contigo. 'Papagrande' está emocionado desde el cielo. Es el más grande".

"Gracias a 'Poseidón' por traerte", entonaba el concursante entre lágrimas. Y Sandra Barneda reaccionaba al verles: "Qué encuentro más bonito. Ha sido un claro ejemplo de lo que es llorar y reír de felicidad". Y este le confesaba a la presentadora lo que es su madre para él: "¿Cómo se llama mi madre? Sol, es la que da la energía y la que sale por la mañana y te despierta. Es la que me ilumina".

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