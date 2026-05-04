Pedro Jiménez 04 MAY 2026 - 03:03h.

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Los concursantes de 'Supervivientes' llevan ya 60 días de aventura en Honduras y los estragos cada vez se notan más. Tensión, dilemas que ponen al límite a los concursantes, juegos muy complicados... supervivencia en estado puro que está haciendo del reality una edición de las más extremas que se recuerdan.

Pero siempre hay momentos de alegría y sorpresas, como el que han tenido Ivonne Reyes, Alba Paul, Marisa Jara y Alvar Seguí por el Día de la Madre, una festividad no se le ha pasado por alto ni al programa ni tampoco a Sandra Barneda, que le ha dedicado unas bonitas palabras a su madre al comienzo del reality en Telecinco.

Alba Paul, en shock al ver a su hija

Sin duda, si hay una concursante que ha acabado muy afectada ha sido Alba Paul, quien -tras beberse también 'El elixir del Inframundo'- ha podido ver unas imágenes de su hija de año y medio en donde le ha dicho a la concursante cómo la echa de menos, provocando que esta se rompa como nunca la hemos visto desde que comenzó su experiencia.

"Está enorme. No la reconozco casi. Es una niña. Me siento muy mal, te lo juro. No me siento bien", ha dicho una Alba Paul que piensa que se la "ha perdido". "No me lo puedo creer. Estoy 'shockeada'", ha apuntado la concursante. "No os podéis imaginar cómo ha cambiado", ha añadido Alba Paul.

La emoción de Ivonne Reyes al hablar con su hijo

Ivonne Reyes también ha recibido una gran sorpresa por el Día de la Madre. Como una buena madre que es, no ha dudado en beberse 'El elixir del Inframundo', el "líquido más asqueroso de 'Supervivientes'", y más después de escuchar lo que ganaría a cambio: "Si te lo bebes completo, esta noche y en este momento hablas con tu hijo". La actriz, modelo y presentadora no se lo ha pensado dos veces y se lo ha bebido de un trago.

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Tras cumplir el reto, el hijo de Ivonne Reyes, Alejandro Reyes, ha entrado en directo: "¡Feliz día de la madre, madre!", ha dicho, tras lo que ha añadido un sincero "gracias por enseñarme a caminar y ahora voy volando gracias a ti".

Y así ha continuado: "Estás haciéndolo muy bien. Sigue allí, concentrada. Todos estamos muy orgullosos de ti, la gente te quiere mucho y lo estás haciendo muy bien. Sigue allí, llevas 60 días. Te queda poquísimo. Piensa en el dinero, en ti y en la experiencia. ¡Eres la mejor madre del mundo! Un ejemplo para todas las madres solteras".

Alvar Seguí y su madre protagonizan un reencuentro 'de película'

El primero en recibir una sorpresa por el Día de la Madre ha sido Alvar Seguí de la Quadra Salcedo, quien muy emocionado se ha dirigido a María Lamela y esta le ha planteado un reto. El concursante ha tenido que ir nadando -propuesta suya que ha podido cumplir, puesto que María Lamela le había dicho en una tabla- de una isla a otra, encontrándose en esta última un tesoro, en donde estaba su madre escondida.

Finalmente, el nieto del mítico aventurero Miguel de la Quadra Salcedo ha protagonizado un emotivo reencuentro con su madre, como si de una película se tratara y que ha traspasado por completo la pantalla.

Marisa Jara recibe noticias de su hijo Tomás

Por último, Marisa Jara, de igual manera que las otras dos concursantes, tampoco ha dudado en beberse el 'El elixir del Inframundo', con la finalidad de también recibir, de alguna manera, noticias de su hijo. Hijo que tiene fruto de su relación con con Miguel Almansa, su defensor en el plató de 'Supervivientes' desde el primer día.

"Es el amor de mi vida. Sois mi respiración los dos. Os amo con locura", ha dicho Marisa Jara, que se ha dirigido a Miguel Almansa, su pareja, para agradecerle el "darle esta vida tan bonita, un niño tan bonito y ser cómo eres". "No sabes lo que significa para mí", ha añadido la concursante.

¿Quieres ver cómo ha sido la reacción de la concursante? ¡No dudes en darle play al vídeo y disfrutar de este momentazo!