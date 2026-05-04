Supervivientes 04 MAY 2026 - 13:59h.

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Las primeras horas de supervivencia de los equipos de Playa Victoria y de Playa Derrota completamente separados y a gran distancia; la salvación del nominado con mayor apoyo - Claudia Chacón, Darío Linero, Marisa Jara o José Manuel Soto -; dos nuevos juegos; y nuevos castigos por votación en la Zona Roja, centrarán buena parte de la atención de la novena gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 5 de mayo a partir de las 23:00h en Telecinco.

Unas albóndigas con tomate serán la jugosa recompensa para el equipo ganador del juego titulado 'Los tentáculos de Medusa'. En él, tendrán que demostrar su capacidad para trabajar en equipo, aunando fuerzas para tensar una cuerda que les permitirá cruzar un puente sobre el agua. Durante su avance, cada concursante obtendrá una pieza de un puzle. El equipo ganador será el que, una vez que recopilen todas las fichas, consiga armarlo antes.

En el juego de prelíder, 'Levantando Atenas', los supervivientes pondrán a prueba su fuerza, resistencia y equilibrio, mientras ascienden los escalones de una gran pirámide hasta llegar a su cúspide. Una vez allí, tendrán que aguantar sobre ella el máximo tiempo posible. Los dos supervivientes de cada playa que más tiempo aguanten ganarán su plaza en el juego de líder del jueves.

Por último, Toni Elías, último expulsado, se reencontrará en el plató como sus familiares y amigos y abordará su paso por la aventura.