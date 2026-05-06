Descubre cuál ha sido la sanción interpuesta por la dirección a Gerard y Aratz tras la confesión de Maica Benedicto

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Antes de irse a una pausa publicitaria, en el programa desvelaban que Claudia había escondido una lata de comida en su playa y había hecho cómplice a su amiga Maica.

Al echárselo en cara en la palapa excepcional, la murciana les respondía con una acusación: "¿Y cuando vosotros os coméis la comida en la letrina también tengo que chivarme? Yo no tengo que ir a chivarme de nadie, igual que varios de aquí se guardan comida de las pruebas y se lo comen en la letrina. Como no me chivo de nosotros, no me chivo de ella".

Algo por lo que no ha dudado en preguntarle Ion Aramendi en 'Supervivientes': "Sé sincera, ¿quién hace esto?".

Maica señala los nombres de los que se escondieron comida y se la comieron en la letrina

"Efectivamente. Yo lo llevaba callado pero cuando la situación es hipócrita, no puedo. No soy la única que lo vio, también se calentaron un filete de la barbacoa y se han comido, a parte de la tortilla, filetes", señala la superviviente.

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El presentador le pide nombres, momento en el que Maica Benedicto asegura que fue Aratz quien "con su boca" le dijo: "Nos hemos calentado Gerard y yo un filete y nos lo hemos comido". Algo que, afirma, lo hicieron de madrugada.

Pero cuando Aratz trata de desmentirlo, la murciana salta: "¿De verdad vas a mentir? Ion, yo no miento. No me gustan los conflictos, vengo a hacer un programa de superación, paso de todo el mundo. No lo iba a decir en ningún momento porque no me gusta vender a la gente pero cuando se le dice mentirosa no puedo, porque eso no es mentira". "Me lo confirmó él riéndose", afirma Maica asegurando que fue un filete y no un trozo pequeño.

Las consecuencias del robo señalado por Maica

Era Ion Aramendi quien les comunicaba la decisión que había tomado la dirección tras esta acusación por parte de Maica Benedicto. Una sanción que no sienta para nada bien a Gerard: "¡Si yo no he comido nada!".

Y, aunque Aratz trata de defender a su compañero asegurando que no tiene nada que ver con lo sucedido, lo único que consigue es una reprimenda de María Lamela: "Estamos muy cansados de que os saltéis las normas constantemente".