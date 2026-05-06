Pedro Jiménez 06 MAY 2026 - 00:19h.

La colaboradora ha acabado derrumbada tras un pequeño choque con Alvar: "Es como un niño"

La ceremonia de salvación revela el nombre del superviviente que evita la expulsión en una "semana trascendental" tras 62 días de aventura

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Nagore Robles ha acabado rota por completo durante la última prueba recompensa que ha tenido lugar en 'Supervivientes. Tierra de Nadie' este martes, gala presentada por Ion Aramendi. Y es que la colaboradora vasca no ha podido más y, en pleno directo, se ha derrumbado, tras lo que María Lamela le ha preguntado por qué estaba así y esta ha explicado el verdadero motivo.

El primer equipo en enfrentarse al juego de recompensa ha sido 'Playa Derrota'. 'Los tentáculos de Medusa' ha puesto a prueba a los concursantes en un juego de coordinación, fuerza y mucha compenetración. Al final, los concursantes han tenido que formar un puzzle, momento en donde han saltado chispas: "Esta es la clave, lo fundamental", ha avisado María Lamela.

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En un momento dado, Alvar ha parecido tomar las riendas de la colocación de las piezas del puzzle, cuando parecía ya estar formado todo: "¡Parad un segundo!" se ha escuchado decir a Nagore Robles. La tensión ha aumentado, con opiniones diversas sobre cuál era la esquina de la pieza. "¡Por favor, Alvar!", ha dicho de nuevo Nagore.

Finalmente, han llevado la pieza a la plataforma donde tenía que hacer el 'montado' final y Alba Paul ya lo tenía encaminado, cuando un movimiento de Alvar ha sacado de las casillas a Nagore: "¡Para, déjala a ella (a Alba Paul)!".

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Las lágrimas de Nagore Robles

Cuando los concursantes han terminado, Nagore Robles se ha mostrado rota por completo ante María Lamela y el resto de sus compañeros: "A veces se pierde la paciencia por acciones de otros compañeros y ya está. No lo llevo bien. Me refiero a Alvar. Tengo que tener una paciencia tremenda porque toca todas mis teclas. Pero no me puedo enfadar con él porque es como un niño. Sé que es bueno, noble... pero me saca de quicio, para ser honesta".

Ion Aramendi le ha dado un consejo: el presentador ha señalado que en muchas ocasiones, "soltar un grito" o, de alguna manera, desahogarte, "está bien" y es hasta necesario.