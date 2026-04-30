De romances de Hollywood a duros traumas: los 5 grandes secretos de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Clara Olivo 30 ABR 2026 - 20:00h.

El hambre y el aislamiento en Honduras han actuado como un suero de la verdad, destapando confesiones íntimas, romances internacionales y debilidades ocultas de los supervivientes

Jaime Astrain habla, en exclusiva, de su rodilla y del reencuentro con su hija: “Más cariñosa que nunca”

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¿Pensabas que conocías de sobra a los protagonistas de 'Supervivientes 2026'? La extrema dureza de los Cayos Cochinos no solo consume las fuerzas físicas, sino que también destruye cualquier tipo de coraza, por eso, entre coco y coco y las interminables horas muertas frente al fuego han servido para que los participantes cuenten cosas como nunca lo habían hecho frente a las cámaras. Hoy te traemos las cinco cosas más impactantes e inéditas que hemos descubierto de ellos y agárrate que hay revelaciones que te van a dejar con la boca abierta.

Un romance de cine y una puerta cerrada al amor

Empezamos por todo lo alto con Marisa Jara, que ha soltado el que probablemente sea el salseo más internacional de la edición, destapando que tuvo citas románticas con uno de los actores más deseados y famosos de todo Hollywood. Asegura que la estrella de cine "fue directo" a por ella y ha revelado una manía muy peculiar de este hombre que, curiosamente comparte con nuestra querida Maica Benedicto. ¿De qué famosísimo estamos hablando?

Por su parte, Paola Olmedo también nos abrió su corazón de par en par. Además de repasar su complejo árbol genealógico, ha aprovechado para lanzar un mensaje rotundo a José María Almoguera sobre los motivos reales del fin de su matrimonio: "Lo que no funcionó, no va a funcionar más".

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Al borde del abismo y golpes muy bajos

Pero no todo en Honduras han sido salseos sentimentales, el reality ha mostrado la cara más vulnerable de mujeres todoterreno. Este es el caso de Ivonne Reyes, quien nos ha dejado helados al expresar el auténtico calvario silencioso que ha vivido llevando todo el peso sola de estar al borde de la ruina económica: "he llegado a estar al borde de la muerte tres veces".

Y si hablamos de dolor oculto, no podemos pasar por alto el inesperado trauma que arrastra Almudena. Lejos de la supervivencia física, hemos descubierto que tiene una profunda debilidad personal, algo que, en un momento de tensión extrema, su amiga Claudia no dudó en utilizar como dardo envenenado durante una gran bronca. ¿Cuál es ese miedo oculto que ha desencadenado este feo golpe bajo?

La prueba definitiva de un amor real

Alba Paul nos ha regalado también uno de los momentos más vulnerables sobre su tan comentada ruptura temporal con Dulceida y ha desvelado lo mal que lo pasó. Reconoció que, a pesar de la distancia, "nunca pudimos soltarnos del todo".

¿Quieres conocer los nombres exactos de ese romance internacional y descubrir de qué trauma se aprovechó Claudia? ¡Dale play al vídeo!