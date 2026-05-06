Ana Carrillo 06 MAY 2026 - 17:32h.

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Sandra Barneda invitó a su casa para ver el primer programa de 'La isla de las tentaciones 10' a Shannis y Andrea Sánchez y reaccionar a todo lo que ocurría en el arranque de la edición; una idea que le encantó a sus seguidores de Instagram, con los que ahora ha compartido el vídeo de sus reacciones al programa 10, que ha visto acompañada por Naomi Asensi y Jorge Cyrus.

Antes de ver el programa, Jorge ha confesado que su pareja favorita es la formada por Leila y Atamán porque siente una gran atracción por el canario, con el que ha hablado de ver juntos un episodio de 'La isla de las tentaciones': "Me gusta porque saldría con él, tiene labia, es de los hombres que me enamoran"; mientras que para Naomi sus preferidos son Leila y David y ha admitido que estaba deseando que se besaran: "¡Me encantan y les veo futuro!". Sandra Barneda ha revelado que ella no tiene favoritos porque intenta ser "ecuánime".

Los tres han recordado la "venganza" que Naomi hizo en su edición, en la que se dejó llevar con Napoli después de ver a Adrián Blanch besando a Keyla Suárez. La presentadora le ha reconocido que para ella es la mayor venganza "de toda la historia de 'La isla de las tentaciones'". "¡Y lo volvería a hacer!", ha apostillado la ganadora de 'GH VIP 8'.

Tras esos comentarios previos, han pasado a reaccionar al programa 10, en el que Atamán fue uno de los protagonistas por su reacción al ver a Leila besarse con David en el jacuzzi. "Pobre", comenta Jorge, mientras que Naomi revelaba que le había recordado a Montoya al arrancarse la camisa en plena hoguera.

"A mí me hace mucha gracia porque siempre están súper indignados pero luego hacen lo mismo", ha comentado la valenciana mientras veía a los compañeros de Atamán alucinar con las imágenes de Leila y ha explicado que ella no le contaría ese mismo día a su amigo lo que ha visto en la tablet para ahorrarle el sufrimiento.

Tras el visionado, Sandra Barneda le ha prometido a los dos creadores de contenido que les invitará a la fiesta para el visionado del último programa en unas semanas. A los seguidores de los tres les ha encantado este contenido y les han confesado que se han reído mucho con sus reacciones y comentarios mientras veían el programa 10.