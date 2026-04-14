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Sandra Barneda ve el primer programa de 'La isla de las tentaciones 10' con Shannis y Andrea Sánchez: sus reacciones

Sandra Barneda
Andrea, Sandra Barneda y Shannis en casa de la presentadora. Instagram (@sandrabarneda)
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Sandra Barneda ha visto el primer programa de 'La isla de las tentaciones 10' acompañada por dos conocidas creadoras de contenido, Shannis y Andrea Sánchez, y ha grabado las reacciones de las tres para compartirlas con sus seguidores de Instagram, que se han reído mucho con el vídeo y han aplaudido esta idea.

Suena varias veces la luz de la tentación y se descubre la identidad del primero en la otra villa: "¿Ya? ¿Es de verdad?"
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El programa estuvo lleno de momentazos, desde el desembarco de las parejas, las primeras fiestas con solteros en las villas, la tensísima discusión entre José y Nerea y el inicio de la ceremonia de presentación de los tentadores. Sandra, Shannis y Andrea han mostrado cómo han ido reaccionando a todos esos momentos en el vídeo que han compartido en redes, en el que iban comentando todo lo ocurrido.

Sandra Barneda interviene en la dura discusión entre Nerea y José durante el reencuentro de las parejas: “Esto va a tener consecuencias”
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"Voy apuntando vuestras quinielas", le ha dicho la presentadora a las influencers y es que ha estado muy atenta a los pronósticos que han hecho al ver el primer programa de esta temporada, que ella ha definido como la más complicada de grabar por lo "desconcertante" que ha sido.

La presentadora también ha hecho confesiones durante el visionado, como que el momento del espejo es uno de los que más le gustan. "¿Quién serán las próximas visitas?", ha añadido Sandra en el copy de su post y sus seguidores ya están deseando saber a quién invitará a su casa para ver los próximos programas del exitoso formato de Telecinco.

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