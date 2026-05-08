Patricia Fernández 08 MAY 2026 - 03:05h.

"Hoy no nominas a tu playa, nominas a un concursante del otro equipo”, les explicaba Jorge Javier Vázquez

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Después de la expulsión de esta semana en 'Supervivientes 2026', llegaba un juego de líder que vencían Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, llegaban la hora de nominar, pero no iba a ser como pensaban.

Las nominaciones cruzadas, eran "distintas", como bien iba explicando Jorge Javier Vázquez, concursante por concursante en el 'set de nominaciones' para que no pudieran hacer estrategias: "Hoy no nominas a tu playa, nominas a un concursante del otro equipo”.

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Pero antes Marisa Jara, como expulsada, iba a tener la última decisión importante en Honduras. ‘Poseidón’ te da el poder de vengarte de un compañero sumando un punto a la nominación de quién tu quieras excepto Gerard y Alvar que son líderes", le explicaba Jorge Javier y ella respondía: “Por descarte se lo voy a dar a Borja”.

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Las nominaciones de 'Playa victoria' a Derrota

Nagore Robles: nomino a Borja.

Ivonne Reyes: nomino a José Manuel.

Almudena Porras: nomino a Aratz.

Alba Paul: nomino a Borja.

Darío Linero: nomino a Maica.

‘Playa derrota’ nomina a los concursantes del equipo Victoria

Maica Benedicto: Lo siento mucho, pero nomino a Darío.

Claudia Chacón: lo voy a hacer por nuestras tensiones pasadas y porque creo que es una rival fuerte, nomino a Alba.

Borja Silva: nomino a Alba.

José Manuel Soto: nomino a Nagore porque es la única con la que no he convivido.

Aratz Lakunza: nomino a Ivonne porque es la persona con la que no he convivido y no mantengo mucha relación, por ahora. Me hubiera gustado convivir con ella, pero no me ha tocado en ningún equipo.

Y tras estas nominaciones diferentes, Jorge Javier comunicaba a todos en la palapa lo que habían decidido los grupos: “El nominado de ‘Playa derrota’ es Borja y el nominado de ‘Playa victoria’ es Alba".

Los líderes nominan directamente a alguien del otro grupo: esta es la lista definitiva

Pero María Lamela tenía algo más que contarles: “Alvar, como líder, a quién del equipo contrario nominas de manera directa”. Y este daba el nombre de Aratz, pese a las dudas: “Es complicado”. Sabiendo entonces Gerard Arias que tenía que tomar la misma decisión y no dudaba en nominar directamente a Nagore.

Por tanto, los nominados de esta semana con Alba Paul, Aratz Lakunza, Borja Silva y Nagores Robles: ya puedes votar a quién quieres salvar a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita.

Y recuerda, como bien ha desvelado Jorge Javier Vázquez al leer el comunicado de 'Poseidón' con una importante noticia para el concurso: el domingo a las 22.00h en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda habrá expulsión sorpresa, juego de localización y de líder, además de unas nuevas nominaciones! No te lo pierdas, en Telecinco.

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