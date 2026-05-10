telecinco.es 10 MAY 2026 - 17:00h.

Exconcursantes y defensores hablan sobre la recta final del reality y coronan al perfil más sobrevalorado de la edición al igual que el ganador si fuera hoy la final

Ingrid Betancor responde a las críticas recibidas y hace balance de su concurso: "Soy bastante honesta"

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La recta final de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina y el debate sobre quién merece alzarse con el triunfo está más encendido que nunca. Ya no hay margen para esconderse, las alianzas saltan por los aires, las estrategias están al descubierto y los perfiles más fuertes empiezan a sobresalir. Hemos hablado con exconcursantes y familiares de los participantes para que se mojen de verdad y coronen a la reina indiscutible y destapen algunas caras B muy sorprendentes.

La auténtica creadora de tramas y falsa víctima

Kiko Jiménez y Alberto Ávila analizan quién lleva las riendas del reality y dejan claro que no hay debate posible, para ellos hay dos claros ganadores de esta edición. Lejos de tacharla por sus polémicas y su salto de las normas, Kiko - a su elegida - aplaude su entrega al show, asegurando que es una creadora de tramas que no se cansa y afirma que la última gala "se la ha cargado ella a la espalda".

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Sin embargo, Alberto Ávila no duda en hablar sobre las exageraciones que hacen algunos de los concursantes para tener protagonismo y pone también sobre la mesa la actitud de Almudena, a la que acusa de cruzar el límite porque considera que sus dramas no son nada creíbles: "Llorar 24 horas al día no es natural". Además señala al perfil más "sobrevalorado" por la audiencia, apuntando directamente a Soto ya que dice que "es un amor de tío", aunque a nivel de supervivencia "no era nada del otro mundo". Para el exconcursante, los verdaderos cerebros y "bestias" del concurso son dos hombres que están jugando de forma natural e inteligente.

Estrategias, traiciones y la evolución personal

Esta visión sobre uno de los concursantes es compartida por los defensores en plató, que también lo coronan como uno de los más auténticos, entregados y con alma de "Indiana Jones". Por el contrario, Felipe, el amigo de Darío, pone el foco en el lado oscuro de la playa, señalando a Gerard como el gran estratega de la edición. Le acusa abiertamente de estar "traicionando" a su amiga Maica con el único objetivo de mantener el "poder mental" sobre el grupo.

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A pesar de estas traiciones, los defensores confían en que sus candidatos saldrán muy reforzados, por ejemplo, la amiga de Maica tiene claro que ella "ya ha ganado" simplemente por enfrentarse a sus fobias. El entorno de Darío en cambio celebra que por fin se esté viendo "la bondad que tiene", dejando atrás los errores del pasado. Pero, ¿Qué opina la defensora de Marisa sobre la polémica segunda oportunidad de la concursante? ¿Qué concursantes son unas bestias según Alberto Ávila?

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