La expulsión sorpresa de su amiga el pasado domingo ha afectado especialmente a Alba Paul

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Nagore fue expulsada en un ajustadísimo duelo que perdió con Aratz y que pilló por sorpresa a los supervivientes en la pasada gala de 'Conexión Honduras'. Pero su partida ha afectado especialmente a su amiga Alba.

Alvar consuela a una Alba derrumbada

En la orilla de 'Playa Derrota', Alba Paul no puede contener las lágrimas. "Nagore... Mi hija... No quiero estar aquí. Estoy cansada ya de estar aquí. No me apetece", le confesaba a su compañero Alvar, quien se acercaba a ella para consolarla.

"Quiero estar con mi hija", afirmaba completamente devastada. Y, aunque Alvar le pide que no se ponga así, lo cierto es que la superviviente no puede más

"No estás sola, ¿lo sabes verdad? Eres una máquina, Alba. No tienes que forzarte a estar mal, estás aquí por tu hija y dentro de poco esto acabará", le aconsejaba su compañero. "Me alegro de estar aquí contigo, la verdad que es una tranquilidad", añadía antes de que la concursante se lo agradeciese y abandonara el lugar.