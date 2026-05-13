Pedro Jiménez 13 MAY 2026 - 00:15h.

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Como cada día en Honduras, en 'Playa Victoria' se han dispuesto a realizar sus labores de pesca, necesarias para salir adelante en su día a día y clave en cuanto a la supervivencia se refiere. Pero un "angustioso" momento ha tenido lugar por parte de Maica Benedicto, que en plena pesca se ha encontrado mal y no ha dudado en decírselo a sus compañeros. Una Maica que hace poco recibió la visita de su hermano, protagonizando un momento único y dejándonos un reencuentro para el recuerdo.

Los supervivientes han preparado la clásica pesca a pincho o con anzuelo, una de las técnicas más efectivas y utilizadas para capturar peces sin utilizar redes masivas. Maica, como 'directora de orquesta', ha avisado antes de meterse al agua: "Hay que traer la pescadería hondureña", ha dicho la concursante, muy participativa en todas las acciones de supervivencia del día a día en 'Playa Victoria'.

"Tengo muchísima angustia"

En un momento dado, se ha parecido perder el tubo que estaban utilizando los concursantes para bucear y poder realizar sus labores de pesca con efectividad y Maica se ha lanzado al agua a buscarlo, cuando han saltado todas las alarmas: "Me voy a salir. Tengo muchísima angustia", ha indicado Maica.

Los compañeros la han invitado a salir y algunos como Gerard han ido directos a por la modelo, al ver que no estaba en las mejores condiciones de volver a la orilla. "Espera, que tengo angustia, espera... no me encuentro bien", ha añadido Maica. "Dios, dios, qué frío", ha dicho Maica, tras las palabras de Claudia presuponiendo que se encontraba así porque le "había dado algo por frío" y cierto cambio de temperatura que podía haber sufrido.