El temor a la ansiada unificación y los nominados perfectos para los colaboradores: "Se vienen curvas":

Supervivientes 14 MAY 2026 - 19:00h.

Los colaboradores y defensores analizan la esperada fusión de las playas en 'Supervivientes' y delatan a sus nominados

Los colaboradores de 'Supervivientes 2026' se mojan sobre todas las polémicas: estrategias, traiciones y amistades rotas

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El momento más decisivo de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina y la esperada unificación de las playas marca un antes y después en el reality. Vivir al límite con los recursos bajo mínimos ya es un gran reto, pero si a eso le sumas que los estómagos están vacíos y las alianzas pendientes de un hilo, juntar a todos los concursantes de golpe puede desatar la tormenta perfecta. Para adelantarnos a lo que nos espera, hemos pedido opinión de quienes mejor conocen a los concursantes.

"Una bomba de relojería" a punto de estallar

Los colaboradores y defensores no ocultan su preocupación, por ejemplo, Terelu Campos, basándose en su propia experiencia, lanza un claro aviso a la audiencia: "Preparaos porque se vienen curvas", que recuerda el impactante choque que supone esta fase, asegurando que cuando ella la vivió "daban miedito todos".

Una perspectiva que comparte con Marisa Jara, que define la situación como una auténtica "bomba de relojería", advirtiendo que mezclar a perfiles tan diferentes en un momento donde las fuerzas están al límite, complicará la supervivencia extrema. Por su parte, Jessica Bueno recuerda la importancia táctica de este paso, ya que al estar juntos, "Ya no va a haber tanta comparación entre una playa y otra".

La lucha por cruzar la línea

Pero llegar a la unificación no es un regalo, es un premio que hay que ganarse. Mientras amigos de concursantes como Alvar destacan que merece seguir por su compañerismo y porque "nunca pide nada a cambio", otras defensas son mucho más emotivas. Julia, madre de Claudia, saca las garras por su hija recordando el infierno que ha pasado: "Aparte del hambre ha superado la adversidad de sus compañeros, el dejarla mal, el dejarla por los suelos, el verse sola". En el polo opuesto se encuentra otra concursante, que defensores como Jaime o Creever creen que su tiempo ha acabado porque se está metiendo "en cosas que no" y su reciente actitud les ha decepcionado profundamente. ¿A quién se refieren?

Las nominaciones ocultas: castigos y estrategia pura

Para terminar de rizar el rizo, hemos puesto a los colaboradores en un aprieto preguntándoles a quién nominarían si pudieran ahora mismo. Una concursante se lleva algunos de los ataques más duros: "A Claudia no la soporto", mientras que otros creen "deja mucho que desear" como compañera de supervivencia.

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Sin embargo, el dardo más envenenado lo lanzan contra Gerard, recordando cómo dejó a sus compañeras sin comida para favorecer a Nagore, "Hay algo en él que no me gusta".

¿Quieres saber a quiénes más nominarían? ¡Dale play al vídeo!